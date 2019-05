Una "vida extra" para Notre Dame

París, 1793. La ciudad arde bajo el régimen del terror. Las guillotinas engrasadas dominan las plazas y nadie está a salvo de acabar con su cabeza en una cesta. En medio del caos, el joven Arno, representante de una milenaria hermandad de asesinos, se ve embarcado en una conjura que puede decidir el destino de Francia. Esta era la trama del videojuego "Assassin's Creed Unity", octava entrega de la saga de Ubisoft, cuyo lanzamiento en 2014 fue decepcionante para los seguidores por los numerosos fallos y "bugs", derivados, en gran medida, de la ambición técnica de la compañía, que quiso recrear ese París revolucionario a escala real. Ahora, esa ambición puede otorgar al videojuego una vida extra, porque la prodigiosa recreación de Notre Dame que Ubisoft realizó para "Unity" puede servir como modelo para las obras de reconstrucción de la catedral tras el devastador incendio del pasado 15 de abril.

El poderío gráfico de "Unity" impacta incluso cinco años después de su lanzamiento. La recreación digital de París a escala 1:1, tomada por masas populares que en diversos momentos del juego superan los 5.000 personajes no jugables, fue un auténtico "tour de forcé" técnico para Ubisoft, que invirtió dos años solo en desarrollar la recreación de Notre Dame. La responsable del diseño digital de la catedral fue Caroline Diousse, asesorada por el historiador Maxime Durand y por el arquitecto Andrew Tallon, que realizó un mapeado en 3D de cada centímetro de la catedral. Aunque Diousse se empleó de forma obsesiva con la recreación, tratando de emular cada detalle, cada ladrillo, la Notre Dame de "Unity" no es una copia fiel de la catedral de 1793, sino que Ubisoft incluyó algunos elementos que no se construirían hasta varias décadas después, como la aguja, cuyo colapso fue la imagen más impactante del devastador incendio.

Este anacronismo, asumido por Ubisoft ante el carácter icónico de la estructura, cobra ahora un valor inesperado ante la desaparición de ese elemento. También la reproducción de cada una de las 140 piezas de vidrieras que había en la catedral antes del incendio, algunas de las cuales se perdieron en el incendio. Paradójicamente, las vidrieras de los rosetones, las más icónicas de la catedral (y que sobrevivieron al incendio) no se incluyeron en el videojuego por una cuestión de derechos, por lo que Ubisoft realizó su propia versión de las piezas.

Gracias a todo este esfuerzo, Notre Dame mantiene su plenitud en "Unity", un videojuego que Ubisoft permitió descargar de manera gratuita en las semanas posteriores a la tragedia. Pero además, la compañía, de origen francés, ha donado medio millón de euros a los trabajos de restauración y se ha mostrado abierta a ceder sus diseños y los materiales recopilados para el juego a los restauradores. Una "vida extra" de videojuego para la catedral francesa, el monumento más visitado de Europa también en su versión digital.