CLUB FARO | Tobeña: "Las posibilidades de influenciar con las redes sociales son tremendas"

"Todos manipulamos. Todos". Con esta premisa arrancó su conferencia ayer Adolf Tobeña, catedrático de Psiquiatría de la Universidad Autónoma de Barcelona, que presentó en el Club FARO su nuevo libro, "Manipuladores. Psicología de la influencia tóxica" (Plataforma Editorial), en el que analiza la manipulación desde los resultados que arrojan los distintos estudios científicos y pone el foco de atención en la manipulación tóxica, en la maquiavélica, en aquella que es lesiva. Y es que el especialista explicó que manipular es intervenir con medios hábiles sobre otros al servicio de intereses particulares, y que estos no siempre son malos.

En este sentido, aseguró que el maquiavelismo es el rasgo más destacado en el arte de la manipulación lesiva, aunque los otros dos elementos de la denominada "triada oscura", la psicopatía y el narcisismo, tampoco se quedan atrás en cuanto a la impostura y la difamación. Además, no se trata, advirtió, de rasgos excluyentes.

Tobeña explicó que comenzó a indagar en la manipulación revisando distintos estudios científicos realizados en distintos países y con distintos grupos de personas, y que coinciden en señalar que el rasgo del maquiavelismo se encuentra en los territorios situados a los laterales de la corteza prefrontal, donde se encuentra también la mentira y la región que controla los errores. El ponente explicó los resultados de un estudio estadounidense realizado con veteranos del Vietnam que habían sufrido fuertes lesiones en la parte frontal o en la posterior del cerebro y se vio cómo en los primeros la capacidad de manipular se elevaba, mientras que en los segundos se mantenía inalterable. Esta misma región lateral prefrontal es la que se activaba en otro estudio cuando los sujetos mentían, según Tobeña. También se sabe que los maquiavélicos son menos generosos que quienes no lo son y que solo si el manipulador sabe que su comportamiento puede tener un castigo, lo cambia.

El investigador, especialista en neurobiología de las emociones, recordó que está demostrado científicamente que la capacidad de mentir aparece a edades muy tempranas. Así, un estudio constató que el 80% de los niños de cinco años ya son capaces de decir una mentira elaborada, es decir, una historia que su interlocutor sea capaz de creerse. "Esto quiere decir que la mentira es muy importante y que se aprende pronto, aunque hay otro 20% de niños incapaces de mentir", subrayó el catedrático de Psiquiatría, que fue presentado por el psiquiatra Leonello Forti.

En cuanto a por qué se miente y se manipula, explicó que casi la mitad del origen es biológico, según otro estudio, este sueco, según el cual la educación adquirida en casa y en la escuela no tienen ninguna influencia en la tendencia a manipular. "Todos mentimos, cada día, bastantes veces, y quienes van pregonando que no lo hacen son los más peligrosos porque mienten más y la primera mentira de todas es decir que no mienten", explicó.

Tobeña no solo se refirió a la manipulación individual, sino que también habló de la colectiva, que es aquella capaz de hacer creer algo con un fin personal a muchas personas. "Hay verdaderos artistas de la manipulación colectiva", aseguró el psiquiatra, quien puso a Berlusconi y a Trump como los dos mayores maestros de la manipulación colectiva contemporánea.

La manipulación colectiva, sin embargo, ya no es exclusiva de predicadores y gurús. "Hoy se puede manipular a través de las redes sociales", dijo, y explicó que ahora hay profesionales encargados de crear perfiles en función de los "likes" para dirigirles mensajes concretos. "Las posibilidades de influir ahora con las redes sociales son tremendas", añadió.

El psiquiatra también reconoció que se puede cambiar a un manipulador lesivo. Al menos, en el laboratorio. "La respuesta sensilla a si se puede cambiar a una persona que manipula es 'sí'. Con estimulación magnética hemos sido capaces de hacer que la manipulación se acentúe o se rebaje. El efecto dura poco tiempo, pero esto quiere decir que más adelante, cuando tengamos seguridad o la capacidad a través de otros medios, lo podremos hacer, y no solo para los maquiavélicos, sino para otros más peligrosos, para los que añaden un conjunto de rasgos que los hacen particularmente tóxicos y dañinos en términos físicos", aseguró.