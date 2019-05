El ourensano Rubén Riós encarna a Juan Pardo en un documental sobre su carrera

Rubén Riós encarna al cantante y compositor Juan Pardo en la película documental "Pardo por la música", que comenzó a rodarse ayer en Sevilla. El actor ourensano afirma que se acerca al personaje desde el respeto, la cautela y la admiración. "Para mí es un privilegio estar en este proyecto porque la música de Juan Pardo estuvo muy presente en mi infancia y porque me siento muy identificado con él. Además, cuando comienzas a estudiar su biografía te das cuenta de que es mucho más que un cantautor. Fue un visionario. Me ha impactado su gran creatividad y su gran amor por la tierra", afirma Riós, quien se ha empapado de entrevistas televisivas concedidas por el músico no solo para profundizar en su forma de pensar y de ser, sino también para emular sus gestos. "La idea era intentar entrar en un hombre que tampoco es fácil porque es una mezcla de músico, compositor, productor, soñador... Es una persona muy peculiar y con muchas aristas", afirma.

Aunque no ha tenido la oportunidad de hablar en persona con el cantante y compositor, sí lo ha hecho con su hija Lys Pardo, también cantante, por quien sabe que el protagonista de esta cinta documental está muy pendiente del proyecto. "Si en algún momento de mi vida, tengo la ocasión de conocerlo en persona, será un gran honor para mí, como lo ha sido el ser elegido para interpretarlo en la pantalla. Y espero que cuando lo vea, le guste mi trabajo", afirma el intérprete y director ourensano.

Para Riós, Juan Pardo, que fue miembro de Los Brincos y del dúo Juan y Junior, y ha compuesto para Los Pecos, Luz Casal, Camilo Sesto, Massiel e Iván, entre otros, es un creador absolutamente vigente. "Sería un artista que hoy en día funcionaría porque era un creativo revolucionario. El año pasado fue el segundo artista que más ingresó por la SGAE. Estamos hablando de un terremoto, no solo ya como cantante, que es la faceta que más conoce la gente, sino como compositor, como productor...", comenta.

Riós destacó también el amor por Galicia de Pardo, que siempre llevó su tierra por bandera. "Promocionó y puso en el mapa a Galicia y al gallego. Tuvo el valor de cantar en gallego en un momento muy distinto al de hoy. Siempre miraba hacia Galicia desde el idioma. Una de las cosas que más me sorprendieron fue descubrir cómo Galicia estaba siempre en su agenda", asegura.

El proyecto está producido por Magnetika Films para TVG y Canal Sur, y está dirigido por el realizador sevillano Jesús Ponce. "Pardo por la música", que juega con el título de uno de los temas de Pardo, "Bravo por la música", tiene una parte documental y otra ficcionada. La primera, cuyo rodaje ya ha terminado, recoge los testimonios de profesionales de la música y la comunicación que conocen al artista, entre estos, la gallega Luz Casal, Lucía Pérez, Nonito Pereira, Karina, María Teresa Campos, Lucía Bosé y Paloma San Basilio, así como su hija Lys Pardo. La segunda parte abarca desde sus inicios en la música, con veinte años, hasta cumplidos los 40, y cuenta en un elenco artístico con Desiré Pillado, Alfonso Agra, Jorge Usón y Anmi Lamar, entre otros. La parte ficcionada se rodará a lo largo de toda esta semana en la capital hispalense. "Se trata de un homenaje a Juan Pardo, un documental que habla de su faceta creativa, de su manera de ver la vida y de momentos como su ruptura con Junior, pero desde la faceta profesional y no rosa", explica Riós.