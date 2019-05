"Las mentiras penetran más rápido que las certezas"

Adolf Tobeña aseguró que la manipulación colectiva es más sencilla ahora con internet y explicó que un estudio realizado por investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que analizaron las historias tuiteadas en todo el mundo entre 2006 y 2017, concluyó que las mentiras circulan a mayor velocidad que la verdad. "Las falsedades corren mucho más que las certezas. Esto ya lo sabíamos de antes porque la certeza es más difícil de demostrar y en cambio las falsedades a menudo tienen el componente de la sorpresa, de la novedad y si cuela se dispara", explicó el psiquiatra, que añadió que este fenómeno es importante en política, en terrorismo, guerras, leyendas urbanas y entretenimiento. "Sin embargo, las falsas mentiras no funcionan bien en desastres naturales. Por eso sobre terremotos, etc. hay pocas noticias falsas. En política, sin embargo, es lo que más abunda", explicó.

Y puso como ejemplo las noticias que circularon sobre la declaración de independencia de Cataluña y el referéndum ilegal del 1 de octubre. "Un estudio estadounidense midió todos los tuits en el mundo relacionados con el referéndum ilegal de Cataluña y casi el 24% de los tuits y retuits combativos a favor del referéndum estaban generados por artefactos algorítmicos", explicó como ejemplo de las posibilidades de manipulación que ofrecen las redes sociales.

El psiquiatra explicó que el maquiavélico es una persona hábil y un gran estratega y aconsejó que si alguien es descubierto en más de dos engaños, se sabe por otras personas que calumnia y muestra tácticas de humillación hay que ponerse alerta. "No sirve la salida ingenua de decir que tal vez no sea tan malo. No le den una segunda oportunidad", aconsejó.