La Bienal de Cartelismo Francisco Mantecón repartirá 16.000 euros entre los ganadores

Bodegas Terras Gauda, en colaboración con la Consellería de Cultura y Turismo, convoca a la élite del diseño gráfico internacional para la 14 edición de la Bienal Internacional de Cartelismo-Concurso Francisco Mantecón.

El certamen, cuyo plazo para presentar las obras se acaba el 30 de septiembre, repartirá 16.000 euros entre los ganadores: 10.000 para el primero y 2.000 para el segundo, tercero y la Mención Especial, respectivamente.

El jurado tendrá como referencia el criterio de profesionales de reconocido prestigio como el diseñador Javier Jaén, ganador de un Premio Laus y autor de trabajos para "The New York Times", "The Washington Post" y "National Geographic"; y Diego Areso, director de Arte de "El País".

El concurso fue presentado ayer lunes en Santiago por la directora de Turismo de Galicia, Nava Castro Domínguez; el presidente del Grupo Terras Gauda, José María Fonseca y el director general de Políticas Culturales de la Xunta, Anxo Lorenzo.

En la presentación, Nava Castro anunció que los finalistas y ganadores de este certamen accederán a un concurso restringido para elaborar el cartel de las novena y décima jornadas de puertas abiertas de las rutas de vino de Galicia.

Durante su intervención, Castro quiso destacar la importancia de esta iniciativa con participación internacional que promueve el enoturismo de las bodegas de las cinco Denominaciones de Origen gallegas.

Por su parte, José María Fonseca resaltó que en las trece ediciones anteriores participaron más de 17.000 carteles de 96 países de todo el mundo.

Asimismo, señaló que todas las obras participantes estarán disponibles durante 15 días en una exposición única en Vigo.

El director General de Políticas Culturales de la Xunta, Anxo Lorenzo, agradeció a bodegas Terras Gauda que recuperasen "el nombre del diseñador Francisco Mantecón" en "un evento de enorme relevancia para la cultura", ya que, a su juicio, es una importante "figura de la vanguardia gallega".