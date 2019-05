Hasta 15º menos en solo cuatro días

Un nuevo vuelco climatológico irrumpirá en el puente de las Letras Galegas. Tras las temperaturas veraniegas en el sur de Galicia y la entrada de aire cálido africano, que ayer caldeó el ambiente hasta llegar a 32º en la provincia de Pontevedra y a 34,7º en Ourense, las agencias meteorológicas apuntan a la entrada de aire frío a partir del jueves y la inestabilidad que podría acarrear chubascos.

Pero no todo son malas noticias para los 'adictos' a la playa y el buen tiempo. Hoy y mañana aún serán jornadas de sol y calor prácticamente en toda Galicia. Los termómetros seguirán especialmente altos en las Rías Baixas, rozando los treinta grados, y la provincia de Ourense, donde se prevé repetir máximas por encima de esa cálida temperatura, siguiendo al pronóstico de Meteogalicia.

La capital ourensana marcó ayer la temperatura máxima de la comunidad con 34,7º; cercanos a los 34,3º que vivieron en la localidad de Arnoia en O Ribeiro. En Tui los termómetros se dispararon hasta los 32,7º a primera hora de la tarde, siguiendo una tendencia que se repetía en diferentes puntos de la provincia: en Pontevedra y Redondela se superaban los 30º y los 28º en Vigo. Las playas seguían muy concurridas para comenzar la semana.

El día del cambio será el jueves. Según las previsiones iniciales y por el momento aún inciertas, las temperaturas máximas descenderán el fin de semana en las Rías Baixas. Un marcado contraste térmico que se hará general en Galicia y, además, podría acompañarse de lluvias. Y dicho cambio sería más acentuado en el sur, porque aquí se han registrado valores más altos.

El viernes, festivo de las Letras Galegas, siguiendo los datos del primer avance de Meteogalicia, se apunta a que las máximas, por ejemplo en Pontevedra ciudad, no superarán los 16° -habría una mínima de 9º-, y el sábado seguirán con esa tendencia -17° de máxima y 8º de mínima-. Otros portales consultados coinciden en la inestabilidad a partir del jueves. También la Agencia Estatal de Meteorología, Aemet, indica el siguiente pronóstico ya para el viernes: "Muy nuboso o cubierto, con lluvias débiles y chubascos y temperaturas en descenso en Galicia".

Esto contrasta con el tiempo propio de verano del pasado fin de semana, que fue de lo más tórrido, con un domingo "sahariano" en el que las máximas rozaron los 36 grados en Arousa. Las mínimas no dan demasiada tregua tampoco por la noche. Los termómetros no bajaron de los 20 grados en Vigo o As Neves y rozaron los 19 en Fornelos de Montes.

Pues bien, ya el jueves se irá retirando la masa de aire cálido y Galicia perderá la influencia de las altas presiones. Así, se esperan cielos cubiertos con nubes bajas y lluvias que se registrarán en la segunda mitad del día.