Feijóo: "El autismo no se previene rechazando la vacunación"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, cargó contra las pseudoterapias y los antivacunas en el acto inaugural del II Congreso Internacional de Aspanaes: Impulsando las fortalezas de las personas con TEA, celebrado en A Coruña. "El autismo no se previene rechazando los programas de vacunación, no se cura con clorito de sodio [en referencia al MMS que defiende el agricultor Josep Pàmies] ni con ninguna pseudoterapia, no se combate haciendo caso de las absurdas recomendaciones de la mal llamada medicina alternativa", señaló, según publica "Redacción Médica". Feijóo recordó que contra los trastornos del espectro autista solo son válidos "el conocimiento científico y la intervención psicoeducativa".