Un espectáculo de país

"Antonio da aldea" era como se coñecía a Antonio Fraguas, tamén considerado mestre da memoria. Este ano, adícaselle o Día das Letras Galegas e Bruxo Queiman e Andrea Pousa decidiron achega-la vida e obra deste etnógrafo e galeguista á xente de tódalas idades a través do espectáculo musical "Amantes da terra".

No ano 1905, nacía en Cotobade (Pontevedra) un neno de nome Antonio Fraguas, un home cuxa vida -como ben indica Malores Villanueva na biografía do profesor editada por Galaxia-atravesa todo o século XX no que deixou "memoria do que fomos para as xeracións futuras". Durante meses, os artistas Bruxo Queiman e Andrea Pousa seguiron os trazos da vida e obra deste mestre, etnógrafo, xeólogo e galeguista facendo preguntas a Villanueva, Víctor Freixanes (presidente da RAG), xente do Museo do Pobo Galego, familiares e veciños de Cotobade, para tomar apuntamentos que despois levarían ás táboas. O resultado foi "Amantes da terra", un espectáculo con máis de 130 artistas.

Ó longo de 90 minutos e a través dunhas 15 pezas musicais -tanto populares como inéditas- presentan un show no que "todo ten que ver con Fraguas: vida, anécdotas, facemos tamén unha descripción dos traxes galegos a partir do traballo seu... Sempre -explica Andrea Pousa- coa nosa esencia. A nós, gústanos beber de toda esa tradición para facer un espectáculo moi visual e que sexa ameno". De ahí, que convidaran para participar ó grupo de gaitas e baile da Asociación Cultural Foula de Cerdedo-Cotobade; a Banda de Música Unión de Lantaño (de Portas), a Coral Vales Mahía (Bandeira) e a Coral San Salvador de Camanzo (Vila de Cruces).

Todos eles subirán ó escenario do pavillón do IES de Cotobade, en Tenorio, hoxe sábado, a partir das nove da tarde para demostrar por que "Amantes da terra" non dexa indiferente ó público. En hora e media, Bruxo Queiman declamará a historia mentres Andrea Pousa será a voz solista do espectáculo. "Ese conxunto é que o fai atractivo ó público. Corais hai moitas pero un espectáculo como o noso non hai", engade a cantante e produtora.

"O que nos contaron os seus veciños e dende o Museo do Pobo Galego,é que sempre andaba cunha libretiña. Tivo dúas grandes mestras: a súa nai e a mamá Antonia (a criada da casa). As dúas ensináronlle todas as cantigas, coplas, sabeidoría popular, o entroido, as danzas, o traxe popular. El ía pobo por pobo recollendo todo e que tratamos de mostrar en 'Amantes da terra' para que a xente sinta que vive nun país. Por iso, dicimos que é un espectáculo de país. Por que eliximos ese título? Porque a el, cando lle preguntban se era galeguista, respondía que 'ser galeguista non era máis ca ser amante da nosa terra'", engade Queiman.

"Todos os que traballamos neste espectáculo somos amantes da nosa terra, das nosas tradicións", apunta Andrea Pousa, quen recalca a importancia de Fraguas para a cultura galega: "El é unha persoa chave porque moita da nosa tradición oral conservámola grazas a el. El era un home de aldea".

Sobre o labor de Fraguas, versa o espectáculo que vai amosando a súa obra mentre enlaza os temas musicais. Entre os 15 que se ofrecen, figuran tres inéditos asinados polo compositor e pianista vigués Sergio Gramari. Un deles, "Fraguas de amor" presenta textos de Fraguas; outro denomínase "A derradeira lección do mestre" en lembranza do cadro de Castelao e o asasinato de Alexandre Bóveda que foi un dos tres grandes mestres de Fraguas, "xunto a Losada Diéguez, o seu profesor de Filosofía, e Castelao", apunta Queiman. "O outro tema -engade Pousa- é 'O rosro de Galicia' no que recordamos a Domingo Fontán, xeógrafo do que el bebeu tamén".

Os outros temas son cancións populares como "Loliña" de Ricardo Portela ou fragmentos do "Cancioneiro de Cotobade"; versións de temas como o "Negra sombra" de Rosalía; e danzas do Entroido. Neste último grupo, o público pode presenciar a danza das Madamas e dos Galáns de Santa Cristina de Cobres; o Romance dos Amantes de Cotobade (bailado por Andrea e Bruxo) e a Danza dos Paos de Río Frío de Mondariz.

Tras Cotobade, o show recalará o domingo na Festa da Dona en Portas ás 20.00 horas.