"A democracia non se pode construír sobre o negacionismo"

"Asistimos a unha época, a do me too, na que os abusos xa non poden ser obxecto de ocultación; os xenocidios deben ser perseguidos. (...) A nosa democracia non pode construír o relato do pasado sobre o negacionismo", defendeu onte o historiador Antonio Míguez Macho.

O fin do libro que se presentou onte no CLUB FARO, "Golpistas e verdugos de 1936" é propositivo. "Non buscamos -sinalou na súa intervención Míguez- destruír a memoria de ninguén senón construír un relato que integre unha pluralidade de comportamentos do pasado sen negar a ninguén", aproveitando que contabilizaron 150.000 vítimas e un millón de persoas afectadas pola persecución tralo golpe militar do 1936.

Pola súa parte, Aldara Cidrás resaltou que o libro é pioneiro porque despois de décadas falando coas vítimas, por primeira vez, se fala dos verdugos e dos golpistas poñéndolles o nome completo. Ó seu xuízo, para entender a Guerra Civil, hai que centrarse na violencia pero tamén no entramado social que a permitiu. Ademais, a metade das investigacións reunidas na obra foron realizadas por mulleres cando as investigadoras normalmente están moito máis exiguamente representadas noutras aportacións.

Pola súa parte, o xornalista Carlos Hernández puxo a atención nas vítimas do expolio económico, xente que perdeu as súas casas, empregos e empresas para que outros quedaran con estas pertenzas. Dixo que "se houbo represaliados e verdugos foi porque houbo colaboradores", entre os que sinalou familias que sosteñen grandes empresas que mesmo cotizan no IBEX 35 (principal índice bursátil español) e cuxa riqueza, segundo apuntou, parte do expolio a familias republicanas.