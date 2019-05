Compás gallego en memoria de Sassetti

El espíritu ecléctico de Bernardo Sassetti, uno de los virtuosos del jazz europeo, prosigue no solo a través de sus discos de jazz, sino también mediante los homenajes que se le brindan. Uno de ellos lleva sello gallego, "The wake of an artist", un disco grabado por el vigués Alberto Conde y los músicos que acompañaban al extraordinario músico portugués fallecido en el año 2012.

Ayer, en el Centro Camões de Vigo, se presentaba el álbum -el concierto será el día 22 en el Vitruvia vigués- editado por el sello Clean Feed, el mismo con el que Sassetti publicaba sus discos. Allí, Conde así como sus invitados -Xosé Otero, Pedro Solveira, Luís C. Cuntín y Carla Amado- desgranaron este proyecto que, en nueve temas, presenta composiciones del músico luso revisionadas pero también otras nuevas inspiradas en su obra aunque firmadas por José Valente, Conde o Pablo Beltrán.

El álbum supone sumergirse en una atmósfera que ayuda a entender mejor la música de Sassetti y lo que supuso para músicos amantes del jazz su legado y también su terrible fallecimiento en Cascais, al caer de un acantilado.

"Taken by Lisbon" ha sido el tema elegido para abrir un disco impecable llevándonos a la capital portuguesa para sentir -si es que nunca lo hemos experimentado antes allí- la atracción de una ciudad que nos abraza a sus colores y adoquines para no dejarnos escapar. Este tema de corte pop con climas musicales diferentes "representa el sentimiento que Fernando Sassetti tenía por Lisboa, era su ciudad y estaba atrapado por ella", explicaba días atrás a este diario el propio Conde.

Las fuentes de inspiración en el disco han sido varias y, en el caso de la canción que da título al disco, "The wake of an artist", la estela de un artista, la musa fue la obra de la pintora contemporánea Julia Mehretu. Conde y Beltrán disfrutaron de los cuadros de esta artista etíope en el Serralves de Porto donde los trazos parecían tener movimiento con trazos de diferente expresión. De ahí, que resultara una habanera cuya inspiración radica también en la nostalgia de los boleros que amaba Sassetti pero rota con ritmos de batería.

Sin duda, a través de este álbum podemos conocer mejor el universo de uno de los músicos de jazz más completos de principios de este siglo. "No soy un imitador, pero sí un artista que hago una introspección en su obra aportando otras inspiradas en sus gustos musicales y vida personal", añadía Alberto Conde.

"Como gran pianista que era, le encantaba Thelonious Monk. Por eso, realicé un tema inspirándome en la estética y base estilística minimalista de Monk -impregnado de blues- con ondas musicales del portugués", añadió Conde. El resultado fue "Monksetti" donde la improvisación rompedora y alegre es un pilar.

Además de composiciones inéditas, el disco también presenta temas de Sassetti revisitados como "O sonho dos outros", "Reflexos" e "Noite-Alice". Los tres se hallan en la segunda parte del disco, caracterizada por una atmósfera musical más oscura como si la alegría de vivir de la primera parte desembocase en la tragedia de la muerte del artista. Estos tres temas no son transcripciones puras sino que introducen la improvisación en diferentes momentos, como es el caso de. "Reflexos" que destaca sobre todo por el solo de contrabajo de Carlos Barretto que remueve las arterias del oyente de forma muy visual. También toca el corazón en forma de tormenta trágica "Embalo para Bernardo", tema de José Valente que toca la viola con melodía de fado en un 'contenedor musical' de música jazz de cámara.