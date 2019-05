Gadis edita 30.000 libros e difunde o legado de Fraguas en bolsas e marcapáxinas

Supermercados Gadis rende homenaxe ó autor conmemorado o vindeiro Día das Letras Galegas, Antonio Fraguas (Cerdedo-Cotobade, 1905 - Santiago, 1999), mestre universitario e escritor, coa edición de 30.000 libros de "Relatos da Ulloa", unha antoloxía de 13 obras curtas de autores galegos que afonda nas raíces do universo literario da comarca da Ulloa, bolsas e marcapáxinas.

Co obxectivo de ensalzar o seu legado, Gadis da continuidade a unha acción coa que a compañía foi pioneira hai anos, convertendo as súas bolsas da compra nun instrumento de difusión cultural. Este ano, incluirán un fragmento dos textos de Antonio Fraguas en "Aportacións ó Cancioneiro de Cotobade", coa novidade de que este año as bolsas serán de papel. Distribuiranse 60.000 unidades o 16 de maio. Tamén se repartirán 30.000 marcapáxinas cunha peza extraída de "A Festa Popular en Galicia" para difundir o legado do homenaxeado o 17 de maio.