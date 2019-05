Darío Luis Gómez Carrasco: "Sabina es el Bob Dylan de voz hispana"

El grupo "500 Noches" ofrecerá mañana en Vigo un concierto homenaje a la música de Joaquín Sabina con el espectáculo "Sabina en las venas" (21.00 horas, Auditorio do Mar), que hará un recorrido por el repertorio del cantautor. Seis fines de semana consecutivos actuando en la Gran Vía de Madrid, cuando iban a ser solo dos, certificó el éxito de esta banda tributo cuyos integrantes proceden en su mayoría de Murcia. Eso sí, Galicia caló hondo en el cantante, que destaca Baiona como uno de los lugares más bellos que haya visto.

-Hace el papelón de cantar por Sabina. ¿Se puede imitar una voz tan inimitable?

-Ciertamente, no lo imito. Yo tengo la voz rota. Solo puedo tratar de imitar los giros o la manera de transmitir de Sabina, aunque eso sea imposible. Si no, no podría llevar más de cien conciertos porque, imitando su voz, acabaría haciéndome daño. Siempre he tratado de respetarlo mucho, le tengo mucho cariño y admiración. Toda la banda ha crecido con él y sus canciones son la banda sonora de nuestra vida. Eso nos ha ayudado a amar y respetar su obra.

-Su lírica mordaz, su puesta en escena... ¿en qué se han inspirado más para su espectáculo?

-Lo que más nos gusta de Joaquín Sabina es que ha hecho 400 canciones ¡y no tiene una mala¡ Tiene un mérito enorme. Es alguien que ha sabido adaptarse a los tiempos y que nunca pierde juventud musical. Es algo que nos llama mucho la atención y que admiramos: un cantante y un contador de historias fantástico. Yo creo que es el Bob Dylan de la lengua hispana.

-Sabina está vivo y sigue en activo aunque haya tenido que aplazar alguna gira por problemas de salud. ¿Conoce él la existencia de este grupo tributo?

-Su oficina está al tanto de lo que hacemos, pero no sabemos si Joaquín tiene idea o no. No hemos tenido oportunidad de estar con él. Yo sí, pero cuando este grupo aún no había nacido. Tuve la suerte de verlo después de un par de conciertos y pude hablarle.

-El repertorio que traen al auditorio de Vigo ¿se ciñe al disco que les da nombre ("19 Días y 500 Noches") o es más amplio?

-Es un repertorio amplio. Sonarán temas de todos los discos, desde los años 80 hasta 2017. Es cierto que el disco que da nombre a la banda creemos que es el mejor álbum de Joaquín Sabina. Hay un claro giro en su carrera en ese disco, que deriva hacia la poesía y ya no tiene letras tan urbanas. Es un punto de inflexión y quizás el disco más importante de su carrera.

-El grupo se compone de cinco músicos y coros.

-Sí, en realidad somos siete. Los otros músicos tienen más grupos. Antonio Turro, por ejemplo, ha estado con Antonio Orozco e hizo colaboraciones con Diego Martín. Trabajan con grandes artistas.

-¿Cómo creen que los recibirá el público gallego?

-Hemos tenido la suerte de estar en Galicia. Tres veces desde 2016. Recuerdo perfectamente las tres y lo digo de corazón. Estuve en Baiona, que me dejó muy buen sabor de boca porque es uno de los lugares más bonitos que he visto y también hemos estado en Mugardos, en Burela y en Santiago. El público gallego nos recibe como si estuviéramos en casa. El primer concierto que dimos en Galicia fue uno de los más memorables de nuestra carrera. Esperamos repetir el éxito en ese pedazo de auditorio.

-¿Les piden canciones?.

-El público va a disfrutar. Hay cinco músicos profesionales sobre el escenario que suenan muy potentes y hacen un directo muy bueno. Transmiten mucho. No solo va a estar Sabina presente, sino César Vallejo, Pablo Neruda, Chavela Vargas... Como homenaje y agradecimiento a los que 'animaron' a Sabina a escribir canciones.