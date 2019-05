El Centro Camões acoge la presentación del disco tributo a Sassetti de Iberian Roots Tri

Bernardo Sassetti (Lisboa, 1970-Cascais, 2012) puso banda sonora a diversas películas, entre ellas "The talented Mr Ripley" de Minghella o "Alicia", de Marco Martins que triufó en los festivales Cannes, Berlín o Mar del Plata. Sassetti, que falleció a los 41 años, era un genio del jazz en Portugal y en Europa. El compositor y pianista gallego Alberto Conde ha decidido rendirle un homenaje en forma de disco. El título es "The wake of an artist", la estela de un artista. El proyecto será presentado en el Centro Camões de Vigo -ubicado en la plaza Tenente Almeida, del Casco Vello- a partir de las 20.30 horas.

En la presentación, en la que figurará la directora del Centro, Carla Amado, participarán Alberto Conde; así como los críticos musicales Pedro Solveira y Xosé Otero; y Luís C. Cuntín, responsable de la emisión radofónica Tempo de Jazz.

En el acto, el impulsor y productor del mismo, Alberto Conde, desgranará el por qué de este disco, las vicisitudes de su grabación y la simbología musical de los temas elegidos. Alguno de ellos fueron creados para el disco; otros presentan una revisión de composiciones de Sassetti.

Hay que destacar que el álbum fue grabado por los músicos que acompañaban a Sassetti en su trío: Carlos Barreto y Alexandre Frazão. La oportunidad para disfrutar de su directo será en el Vitrubia vigués el día 22 de mayo, a partir de las nueve de la noche.