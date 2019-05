El calor africano llega a Galicia tras una semana de lluvias intensas

El cambio brusco de temperaturas protagonizará la información meteorológica del fin de semana en Galicia. La comunidad dejará atrás el viento y las lluvias intensas -Cuntis recibió 50,2 litros por metro cuadrado; Abadín, 43.8; y Vimianzo, 42.4-, causantes de más de 150 incidencias el pasado miércoles, para dar paso al calor africano, que provocará una subida en los termómetros de más de 10 grados en todo el territorio.





Vemos no mapa que as acumulacións de chuvia máis destacadas déronse no terzo norte. Esta situación continuará ata a madrugada. Mañá teremos unha xornada de ceos moi anubrados, con chuvias febles pola mañá ao oeste, e apertura de claros pola tarde no leste. pic.twitter.com/ALnDg7MGoa