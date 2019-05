Sanxenxo, orgullosa de Arturo Fontán, le dedicará una calle por su actitud heroica

Emoción, lágrimas y mucho cariño caracterizaron el pleno municipal especial que se celebró ayer en Sanxenxo en homenaje a Arturo Fontán, el vecino de la localidad que falleció el pasado 15 de abril cuando trataba de salvar a una joven bañista en apuros en la playa de Tebeto (Fuerteventura) que finalmente logró salir del agua por sí misma. Familiares, amigos, vecinos y la corporación local quisieron arropar a la viuda, Ana Suárez Romero, y al hijo de ambos, Arturo, de 13 años, en esta dura pérdida.

Una medalla en honor de este héroe sanxenxino, a título póstumo, y una calle con su nombre es, "lo mínimo", en palabras del alcalde, Telmo Martín, que el municipio puede hacer para reconocer su muestra "de valor individual" y la condolencia colectiva.

"Arturo no pudo nacer en un municipio mejor", dijo emocionada Ana Suárez tras recibir la medalla acompañada de su hijo, un momento en el que no faltaron las lágrimas y los abrazos, así como un largo aplauso de los asistentes.

Ambos estuvieron arropados por sus familiares más cercanos y amigos puesto que viajaron expresamente desde Fuerteventura para asistir al acto, donde la pareja vivía desde hace tiempo.

La viuda, sin palabras

"Llevábamos 20 años juntos y no había día en el que él no hablase de Sanxenxo. Estoy muy orgullosa de él y no pude haber estado casada con una persona mejor. No tengo palabras", confesó su viuda, natural de Santiago de Compostela.

"Este es el pleno más importante de la legislatura, en reconocimiento a un héroe. No hay palabras ni acto más solidario en la vida que el que llevó a cabo Arturo, que puso en peligro su vida cuando estaba pescando, una de sus aficiones, para intentar salvar la de otra persona", recordó el alcalde.

"Somos conscientes de que nada puede consolaros, pero debéis tener orgullo de tener un marido, padre e hijo así. Sanxenxo no va a olvidar a esta familia y vamos a hacer todo lo posible para superar esta situación, para que sea una realidad cuanto antes", prometió.

Los diferentes miembros de la corporación, algunos de los cuales conocían personalmente al fallecido, mostraron su pesar por la pérdida. "Arturo hizo lo que hizo porque tenía un corazón que no le cabía en el pecho. Estamos orgullosos de tener un vecino así", aseguró Vanessa Rodríguez.

"Decidió ser un valiente; ojalá no estuviéramos hoy aquí", dijo, por su parte, Gonzalo Pita, mientras que Roberto Agís lo definió como "verdadero héroe".