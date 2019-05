El programa "Imprescindibles" de La 2 gana el Premio Nacional de Televisión

El programa documental "Imprescindibles", que emite La 2 y que se centra en los personajes más destacados de la cultura española del siglo XX, se ha hecho con el Premio Nacional de Televisión.

Concedido por el Ministerio de Cultura y Deporte y dotado con 30.000 euros, este galardón reconoce al espacio, a punto de cumplir su décimo aniversario, por "su importancia en la difusión al gran público de personalidades y autores decisivos para la historia cultural de la España reciente".

El jurado ha destacado además "la excelencia del programa en cuanto a la utilización de tratamientos y lenguajes innovadores en el medio televisivo", informa el Ministerio en una nota.

La directora del programa, Ana Peláez, indicó: "Nuestro objetivo es que quien conoce muchísimo a un personaje no se sienta decepcionado, y que quien no sabía nada no se sienta perdido. 'Imprecindibles' es una oportunidad de que grandes personajes nos hablen de su trayectoria".