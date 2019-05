| El jazz fue el protagonista ayer de la sede del R.C. Club Celta, de la mano de The Band Plus, una de las bandas más singulares e irreverentes también de las dos últimas décadas. El trío estadounidense une jazz y rock consiguiendo unas piezas soberbias, como demostró ayer en Vigo, donde, dentro del "Ciclo 1906. Música para una inmensa minoría", presentó su disco, "Never Stop II".