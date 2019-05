Controlado un brote de tuberculosis que afecta a doce menores de Camariñas

El área sanitaria de A Coruña tiene "controlado" un brote de tuberculosis con 12 menores de dos centros escolares --un instituto y un colegio-- del municipio de Camariñas (A Coruña) con la enfermedad.

La jefa del servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública del área sanitaria coruñesa del Sergas, María José Pereira concretó que se trata de una docena de menores de dos centros escolares con la enfermedad detectados este año. La "mayoría", según matiza María José Pereira, se tratan de casos "muy iniciales de la enfermedad". "Este número se ha derivado de un estudio masivo de todo el alumnado y personal docente y no docente", ha señalado en relación a este municipio a raíz de un primer paciente detectado a principios de año.

La jefa de Medicina Preventiva comentó que e al ver un "porcentaje importante" de niños con infección tuberculosa consideraron necesario "ampliar el estudio y llegar a toda la población escolar" de este municipio. Con todo, ha aclarado que el infectado --no enfermo-- se trata de un "paciente que ha tenido contacto con el germen, pero no ha desarrollado la enfermedad". "Por eso le damos tratamiento preventivo", ha abundado. En este sentido, ha puntualizado que se han constatado 12 casos de menores con la enfermedad, mientras que otra población de Camariñas ha dado positivo por infección, pero no ha desarrollado la tuberculosis. "Ni está enfermo, ni puede transmitir la enfermedad", indicó. Al mismo tiempo, aseveró que los infectados son menores "con contacto muy estrecho".

También aclaró que la tuberculosis "se transmite por compartir espacios cerrados con una persona enferma" y "estos niños pasan mucho tiempo juntos en un aula". Están a la espera de los resultados del Laboratorio de Microbiología para "saber si la cepa es la misma para toda la gente" afectada.