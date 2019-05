The Bad Plus, los "chicos malos" del jazz, actúan mañana miércoles en Vigo

The Bad Plus. // Shervin Lainez

The Bad Plus. // Shervin Lainez

El trío estadounidense de jazz contemporáneo The Bad Plus, una de las formaciones más peculiares del género, actuará mañana miércoles (21.00 horas) en el Salón Regio A Sede del Celta de Vigo, en un concierto perteneciente al Ciclo 1906: música para una inmensa minoría, informó ayer Estrella Galicia. Las entradas cuestan 15 y 20 euros.

Compuesta por Orrin Evans (piano), Reid Anderson (bajo) y Dave King (batería), la banda The Bad Plues ha sido reconocida por los asombrosos resultados que consiguen al interpretar canciones que nunca se hubiese imaginado en el mundo del jazz tras pasarlas por su filtro y reinventarlas.

Durante la pasada década, The Bad Plus se ganaron a pulso su fama de chicos malos con sus versiones no exactamente ortodoxas de Nirvana, ABBA, Björk, Blondie, Led Zeppelin, Pixies, Aphex Twin o Herb Alpert, entre otros. "Nuestra música causó consternación en ciertas esquinas polvorientas de la comunidad del jazz que tienen poco aprecio al rock", opinaba el entonces pianista del grupo, Ethan Iverson. Dieciocho años y quince álbumes después, estos chicos malotes (ya no tanto) del jazz, vuelven a nuestro país con nuevo repertorio y nuevo pianista, Orrin Evans. "Never stop II", su disco recién editado, demuestra que, por encima de las mudanzas, pervive el espíritu que inspiró a los miembros fundadores.

En otras palabras, The Bad Plus interpretan jazz como lo haría un grupo de rock, sin electricidad, pero con un groove irresistible.

Después de Vigo, The Bad Plus actuará en Valencia (9 de mayo) y Madrid (15 de mayo), también dentro del Ciclo 1906.