Máis de 1.500 persoas visitaron a Mostra de Xoieiros de Galicia Calidade en Compostela

A exposición de xoias "Galicia é xoia" organizada por Galicia Calidade, en colaboración co Colexio Oficial de Xoiaría de Galicia, recibiu máis de 1.500 visitas ao longo dos seis días de exposición no Mercado La Galiciana, en Santiago de Compostela.

Os visitantes da mostra, celebrada do día 30 de abril ao pasado día 5 deste mes de maio baixo o título "Galicia é xoia", recibiron información do persoal que resolveu en todo momento as posibles dúbidas ou curiosidades sobre as firmas expositoras.

As empresas Ardentia, Fernando Gallego Xoieiro Artesán, Katuxa Platero, Oscar Rodríguez Joyeros, Orfega e Unión Joyera de Bergondo, pertencentes a Galicia Calidade, foron as encargadas de ofrecer as súas produccións e a súas creacións de xoiaría certificadas co selo de garantía de Galicia Calidade.

Sorteo entre visitantes

A mostra tamén contemplou a celebración dun sorteo entre todas aquelas persoas que deixaron os seus datos nunha urna: por unha banda, unha noite de hotel para dúas persoas a escoller nalgún dos hoteis certificados por Galicia Calidade e, por outra banda, un menú degustación para dúas persoas nalgún dos establecementos de Galicia Calidade. As persoas gañadoras resultantes do sorteo realizado onte 5 de maio foron: Simone Bianco e Alba Vila Rodríguez, gañadoras dos respectivos premios.

Asemade, a exposición coincidiu coa iniciativa #MiñaNaiéUnhaXoia, dinamizada nas redes sociais de Galicia Calidade por mor do Día da Nai, na que tamén se sortearon premios entre os participantes.