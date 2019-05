CLUB FARO | Gálvez: "Lo importante de la Gioconda no es tanto quién es, sino lo que genera"

"Leonardo da Vinci tiene menos enigmas de los que la gente piensa, pero los que tiene son más importantes". Así se refirió ayer al genio italiano Christian Gálvez, comisario de la exposición "Leonardo da Vinci: los rostros del genio" (Aguilar) y conocido por el gran público por su faceta de presentador de televisión. En un abarrotado Auditorio Municipal do Areal y presentado por el periodista Rafa Valero, el invitado del Club FARO presentó su última obra dedicada al artista renacentista italiano, "Gioconda desconocida. Retrato de una mujer del Renacimiento" (Aguilar), en la que analiza el papel de la mujer en el arte en esta época, y en la que intenta desentrañar algunos de los misterios que rodean este retrato y explica por qué causa esa fascinación -Gálvez la denomina "Giocondolatría"-. Y es que, aunque hoy resulte increíble, la "Gioconda", también conocido como "Mona Lisa", estaba destinada a ser una obra menor, pero una serie de circunstancias, durante el "Risorgimento" italiano, ya en el siglo XIX, hicieron que se encumbrase hasta convertirse en obra maestra. "La Gioconda es el gran cuadro de la historia del arte, cuando nadie le hacía caso en su época", explicó el ponente.

En este sentido, añadió que la obra cumbre de Da Vinci para sus contemporáneos era "La última cena", cuadro que querían adquirir las casas más sobresalientes. Fue el rey Francisco I quien compró el cuadro, que ahora es la gran joya del Louvre y por el que aún pugnan Francia e Italia en una guerra intelectual que comenzó en el Romanticismo y en la que Francia gana la partida, ya que tiene la que es considerada la gran obra del arte universal y además, los restos del artista descansan en suelo francés, en Amboise.

De su ascenso al Olimpo de las obras maestras le debe mucho la "Gioconda" al sentimiento patrio avivado durante la unificación italiana, que instó a recuperar a los héroes italianos, entre ellos, a Da Vinci, a pesar de que hasta entonces no había sido considerado entre los grandes, y que terminó de catapultar su robo en 1911. "Estaba expuesto en uno de los pasillos del Louvre", matizó Gálvez para señalar la escasa relevancia que tenía dentro de la colección de la gran pinacoteca francesa.

A partir de entonces, el pequeño retrato no ha hecho más que ver que crecer su fama y la fascinación que despierta. "Si tecleas Gioconda en Google ves que cada uno o dos meses hay un nuevo estudio que intenta descifrar el misterio del cuadro: quién es la mujer retratada, si sonríe o no... Esta fascinación llega hasta a especialistas mundiales en su rama. Hay estudios sobre los posibles síntomas de la Gioconda: asma, sordera, pérdida dental...", comentó el autor de "La Gioconda descodificada", quien aseguró que la "única enfermedad" que tiene es el miedo del Louvre a restaurarlo".

"Este miedo se debe a dos motivos: económico, porque ¿quién descuelga la obra que supone el 80% de sus entradas? y porque sería matar un mito", aseguró Gálvez, quien añadió que la institución francesa teme la impresión que pueda causar la obra si es restaurada porque ese color ocre forma parte ya de la imagen que el mundo tiene de la "Gioconda" porque nadie ha visto el original que pintó Da Vinci.

Gálvez no dio respuestas a preguntas como la identidad de la "Gioconda" o su sonrisa porque lo que le interesa, dijo, es despertar el interés hacia la figura de Leonardo da Vinci, aunque en el libro aporta su propia hipótesis tras analizar las cinco posibles identidades que cinco testigos -Agostino Vespucci, Antonio de Beatis, Giorgio Vasari, Casiano dal Pozo y el Anónimo Gaddiano- atribuyen al retrato y que constituyen cinco discrepancias, ya que no son coincidentes. "Pero ¿es importante saber su identidad? Yo creo que lo importante de la Gioconda no es tanto quién es, sino lo que genera en cada uno de nosotros", aseguró.

Asimismo, se adentró en qué supuso para el retrato la "Gioconda" desde el punto de vista técnico, ya que Da Vinci la pintó de frente y sin joyas, cuando la norma dictaba que la mujer tenía que ser retratada de perfil y siempre iba acompañada de joyas, ya que se le daba mucha importancia al objeto. Normalmente, estos retratos solían ser encargos del novio con motivo del enlace matrimonial, por lo que el anillo era un elemento obligado, alhaja que no luce en el dedo de la enigmática dama.

Gálvez "puso en un brete" a los asistentes al Club FARO al preguntarles qué entendían por genio para explicar que la genialidad de Da Vinci es su gran curiosidad, su capacidad de observación, su sacrificio, su perseverancia y su pasión por lo que hacía.