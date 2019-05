O pianista James Rhodes namórase da chuvia de Galicia: "Morro de amor"

A relación do pianista James Rhodes con Galicia vai camiño de converterse nun idilio de película. As súas mostras de abraio e admiración pola nosa terra fan que o artista londinense xa sexa considerado un galego máis, mención que gañou a pulso cos seus chíos, moitos deles en galego, nos que incluso declara o seu amor polo fogar de Breogán: "Viva Galicia". Tamén, como non, pola nosa comida.



A súa historia co idioma galego vén de hai case un ano. O 6 de xullo de 2018, meteu media Galicia no peto ao redactar en Twitter un breve texto na nosa lingua: "Este é o meu primeiro tuit en galego. Espero que non sexa un desastre. Encántame estar aquí e quería dicilo. Especialmente a comida. Que teñades un fermoso día". Nunha conversa xerada por medio desta publicación, engadía: "Soy un invitado aquí en Galicia y quiero honrar eso. El gallego es también un lenguaje tan hermoso. Hay tanto que quiero aprender aquí".





Este é o meu primeiro tuit en galego. Espero que non sexa un desastre. Encántame estar aquí e quería dicilo. Especialmente a comida ??



Que teñades un fermoso día ?? — James Rhodes (@JRhodesPianist) 6 de julio de 2018

Nefelibata

Ataraxia

Acendrado

Desenlace...



Este hermoso, abrumador, mágico lenguaje.



Y el gallego contempla más de 70 vocablos para la lluvia ??



Amor puro. https://t.co/gCweZanQrp — James Rhodes (@JRhodesPianist) 8 de enero de 2019

Acabo de descubrir seis de las 70 (!) palabras que tienen para la lluvia en Galicia y me estoy muriendo de amor:

Froallo

Babuña

Battuere

Torbon

Patiñeira

Sarabiada



En Inglaterra es solo 'rain'.

Incluso o seu maldito diccionario é unha obra de arte, omg ?????? — James Rhodes (@JRhodesPianist) 5 de mayo de 2019

Cearé esta noite no mellor restaurante galego de Madrid. Co meu galego favorito tamén! Apaixonante. — James Rhodes (@JRhodesPianist) 15 de diciembre de 2018



Desta vez, o que chamou a atención a James Rhodes foi apara referirse á chuvia, un tema do que xa falara en redes sociais a comezos deste ano: "Nefelibata, ataraxia, acendrado, desenlace... Este hermoso, abrumador, mágico lenguaje. Y el gallego contempla más de 70 vocablos para la lluvia.". A súa vez, e contestando a FARO, aseguraba: "Un día todo o mundo vai saber e adorar a beleza da túa lingua (e os teus alimentos)".Agora, o artista aumenta a súa sorpresa ao coñecer que o galegotan característico da nosa terra: "Acabo de descubrir seis de las 70 (!) palabras que tienen para la lluvia en Galicia y: Froallo Babuña Battuere Torbon Patiñeira Sarabiada.. Incluso o seu maldito diccionario. Realmente creo que os británicos estarían un pouco máis felices se tivésemos tantas palabras fermosas para a choiva".Con todo,. O músico británico mantén unha forte amizade co actor compostelán Tamar Novas . Tamén en Twitter, quixo compartir cos seus seguidores unha cea que disfrutou con el nun restaurante galego de Madrid e, como non, aproveitou para facer: "Cearé esta noite no mellor restaurante galego de Madrid. Co meu galego favorito tamén! Apaixonante".