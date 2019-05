La Escuela de Flamenco María Rial, premio Vigo Porté 2019 en la categoría absoluta

La Escuela de Flamenco María Rial de Vigo se hizo ayer con el Premio Vigo Porté 2019 en la categoría absoluta del VIII Trofeo de Baile Ciudad de Vigo y con el primer premio en la disciplina Fusión, dos merecidísimos premios para "Yung Hab", una coreografía muy original que fusionó el flamenco con el taekwondo. El certamen internacional se clausuró tras tres días de baile durante los que no solo primó la calidad técnica, sino también la originalidad. El jurado, presidido por el balarín y coreógrafo Javier Castillo, Poty, lo tuvo muy difícil a la hora de puntuar las coreografías.

Los otros dos grupos ganadores que completan el palmarés en Fusión son Yuly Ballet Academy (Madrid) que quedó segunda con "Magic", y la Escuela de Baile Bambalina (Vigo) y su "Guaya" (3º). En Urbana, el primer y segundo premio fueron para Teressa Ngundi Dance Studio (Vigo), por "New Brotherhood" y "Real Gansta", respectivamente; y el tercero para el Centro de Danza Pau Izard (Vigo), con "Dance Hall Community". En Lírica, Ángel y Lucía, de Madrid, se llevaron el primer y el segundo premio por "El beso" y "El corsario", respectivamente; mientras que el tercero fue para Yuly Ballet Academy (Madrid) por "Stand by me".En Folklore ganaron Xurxo y Reyes (Vigo), con "I like it" (1º); Danza 10 Studio (A Coruña) con "La fuerza del mar" (2º), e Ítacas (Vigo), con "Rosalía de Castro" (3º). En Musicales, Unidance (Vigo), con "Fama" (1º); Galicia en Danza (Baiona), con "Luces, lentejuelas y acción" (2º), y Fund'Dance (Lisboa), con "Cuba" (3º). Asimismo, el jurado otorgó a la pareja de bailarines de Fundación Igual Arte el pase de gala por "Descubiéndonos", por lo que partició con los grupos ganadores de las tres categorías (infantil, júnior y absoluta) en la gala final, celebrada por la tarde.

La directora de Vigo Porté, Lorena López, calificó las coreografías de este año de un "altísimo nivel" y anunció que la novena edición se celebrará los días 3, 4 y 5 de abril de 2020. El evento de danza reunió en Vigo durante tres días a más 1.200 bailarines de 55 centros de España, Portugal y Chile, y pudo por primera vez verse en todo el mundo en directo por la web.