Baiona brilla en la categoría júnior

El sábado se disputó la categoría júnior, en la que Galicia en Danza, de Baiona, fue la gran ganadora, con cinco premios -primer premio en Lírica, Folklore y Musicales, primer y segundo premio en Fusión- y el Vigo Porté 2019 de su categoría.

Dancebox (Povoa de Varzim, Portugal) se llevó los tres premios de Urbana con "Wish Makers" (1º), "Urban Gooverz" (2º) y "Urban Queens" (3º). En Lírica, Galicia en Danza, con "Queda prohibido" (1º); Dancebox, con "Saudade" (2º), y Ballerina Coliseum (Vigo), con "Titiritero de Varsovia" (3º). Galicia en Danza, con "Tarantella"; Danza 10 Studio (A Coruña), con "Camino", y Compañía de Danza Rosalía Fernández (Vigo), también con "Tarantella" obtuvieron el 1º, 2º y 3º premio, respectivamente en Folklore. En Musicales, los ganadores fueron Galicia en Danza, con "Another Day of Sun" (1º); Escuela de Baile Arte & Danza, con "La máscara" (2º), y Ballerina Coliseum, con "Gymaniac" (3º); y en Fusión, Galicia en Danza se llevó en 1º y el 2º por "Holding out for a hero" y "West, west, west", respectivamente, y el Centro de Danza Pau Izard (Vigo) el 3º con "Circus CDPI". Por último, el pase de gala fue para Dansarey Escuela de Baile (Redondela) por "Avatar".

Asimismo, este año se otorgaron tres becas para hacer un curso de verano en el Conservatorio Profesional de Danza "Mariemma" de Madrid, que disfrutarán Irene Rodríguez, Lola Barrio y Coral Vázquez.

"Tenéis unos hijos muy especiales. Que nunca dejen de luchar por sus sueños", dijo a los padres el miembro del jurado Juan Polo.