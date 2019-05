teresa bueyes "En las TV las audiencias se traducen en cifras, y muchas veces hay cosas sucias"

Especializada en derecho al honor, abogada de los famosos y tertuliana en los programas televisivos en los que se reparte estopa a diestro y siniestro, Teresa Bueyes siempre está dispuesta a repasar la actualidad del mundillo televisivo.

-Abogada de los famosos.

-Así es como me ha tildado la prensa, pero el 90% de mis clientes son anónimos. Lo que ocurre es que me especialicé en el derecho al honor, la intimidad y la imagen, que abarca el mundo de las comunicaciones, y evidentemente los más afectados son los famosos. Lógico que tenga clientes dentro de este sector.

-Un mundo del que dijo que conoce hasta las alcantarillas. Cuente, cuente...

-Así es. Por eso valgo más por lo que callo que por lo que digo. Significa conocer no solo la trastienda de sus vidas, sino también del mundo que les rodea.

-Un ejemplo.

-El mundo de las televisiones no es lo que nos parece, porque se mueven muchos intereses económicos, muchas cifras de audiencia que también se traducen en cifras económicas. Es verdad que muchas veces hay cosas sucias detrás de todo esto.

-¿Ha pasado miedo?

-No. El hecho de que me pueda sentir presionada o amenazada alguna vez no significa que tengas que sentir miedo. Por parte de artistas o famosos nunca lo sentí. Otra cosa es que por haber defendido a asesinos o mafiosos en un momento dado pueden amenazarte. Eso cambia, claro.

-¿Tuvo amenazas?

-De la familia de José María Ruiz-Mateos. De alguna manera el haber conseguido que a la hija secreta, Adela Montes de Oca, le fuera reconocida su paternidad me ha supuesto problemas. Todo se quedó en amenazas. Entiendo que pudo ser molesto para esa familia del entonces empresario más importante de España y que daba ejemplo de modélica.

-¿En qué consistió?

- "No vayas por este camino que va a ser peor para ti por lo que te puedas encontrar". Pero era un señor que entonces mentalmente ya estaba mal y preferí no denunciarlo. Mi defendida y su madre también tuvieron amenazas en su día para no llegar a donde llegaron, pero fueron muy valientes.

-¿El pleito más difícil?

-Muchos. El último, el de una niña víctima de abusos sexuales por parte de su padre. El tema es muy duro y lo estoy llevando en Madrid, que es donde se cometen los hechos.

-¿Y el que le dio más satisfacción personal?

-Hace poco gané un pleito contra Javier Saavedra, que también lo tildaron en su día del abogado de los famosos. Lo han condenado por estafa y lo han ratificado en el Tribunal Supremo, aumentando su condena por estafa y delito de deslealtad profesional. Contribuí a limpiar de nuestro mundo a gente que no merece estar con nosotros, aunque sean compañeros.

-¿Y los clientes con más glamour ?

-Preysler, Gina Lollobrigida y Carmen Martínez-Bordiú.

-Es amiga de la última.

-Una persona muy cercana y muy noble. Creo que somos bastante parecidas. Isabel es la persona más educada y sutil que he conocido. Es una conquistadora de hombres y mujeres.

-¿Participa en el pleito por la exhumación de Franco?

-De esto no puedo hablar; es secreto profesional.