Arte & Danza de Vigo gana la categoría infantil de Vigo Porté

La escuela de baile Arte & Danza de Vigose alzó como grupo ganador del Premio Vigo Porté en la categoría infantil del VIII Trofeo de Baile Ciudad de Vigo con su coreografía "Hairspray", que también se llevó el tercer premio en la modalidad de musical. Los pequeños bailarines de Arte & Danza de Vigo competían con otras 50 coreografías, divididas en las cinco modalidades del certamen. En urbana, los ganadores fueron Teresa Ngundi Dance Studio, de Vigo, con "Little Dreamers" (1º); Ldanzia, de Gondomar, con "Ninja Power" (2º), y Marcando Pasos, de Nigrán con "Las tres barrenderas" (3º). En lírica, Galicia en Danza, de Baiona se llevó los tres premios con "Boom boom" (1º), "Arrival" (2º) y "Barrco (3º). Esta misma academia se llevó el primer premio en folckore con "Can can"; la Escuela de Flamenco María Rial, de Vigo, el 2º con "Rumbeando" y el 3º la Asociación Cultural Os Miúdos, de Arcade (Sotomaior) con "Hanine Arabia". En musicales ganaron la academia Rosalía Ferreira, de Barcelos, Portugal (1º) con It's the hard knock life"; Ldanza, con "Sing" (2º) y la escuela de baile Arte & Danza de Vigo el 3º, con "Hairspray". En fusión fueron premiadas Little Noa (Barcelona) con "Liberté de vuoler" (1º); Siliria Dance Center (Santiago), con "Dolly" (2º), y Galicia en Danza (Baiona), con "To love" (3º). El pase de gala fue para Evofit (Ferrol) y "Baila con nosotros".

Ayer se desarrolló la competición de la categoría junior, en la que compitieron 106 coreografías, y hoy tendrá lugar la absoluta. El bailarín y coreógrafo Javier Castillo, Poty, es el encargado de presentar el evento y preside el jurado del concurso, que por primera vez puede seguirse en directo por internet.