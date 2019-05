Two in the Mirror celebra su séptimo aniversario rodeado de amigos de la escena musical

Two in the Mirror, el dúo musical de Paco Dicenta (bajo eléctrico y loops) y Noelia Álvarez (voz), celebra hoy su séptimo aniversario con un concierto en la Fundación Sales de Vigo (20.00 horas), en el que estará acompañado de numerosos artistas, como la compositora y directora de coros Rebeca Rods; los guitarrista Manuel Carballo e Isaac Garabatos; Cintaadhesiva, dúo poético-musical formado por Silvia Penas y Jesús Andrés Tejada; el batería David Outumuro, y el teclista Hergererdrian Adrianovich.

Two in the Mirror es un dúo vigués de versiones de soul, pop, jazz y funk en inglés, castellano, italiano, portugués y hebreo que tiene tres discos en su haber: "Two in the mirror 1.0" (2014), "Inventario" (2015) y "Songs from the 9th Heaven" (2017).

Paco Dicenta es un músico con más de 26 años de trayectoria musical, presente en innumerables formaciones de diversos géneros musicales, entre otras, Aretha Franklin Tribute Band, Óscar Ibáñez & Tribo, Gnomon, Missin' Blues, Xulio Lorenzo XL Band, Gnomon, En Clave de Fado y Jotinhos. Por su parte, la cantante Noelia Álvarez colabora con diferentes formaciones desde hace dieciocho años y ha participado en la grabación de voces en trabajos discográficos de numerosos artistas. En la actualidad, forma parte de Gnomon, Aretha Franklin Tribute Band y Xulio Lorenzo XL Band, entre otros proyectos. Two in the Mirror ha recorrido escenarios de toda España y Portugal. Ha actuado, entre otras salas, en la Galileo Galilei de Madrid, y en festivales como el Imaxinasons de Vigo, Vermús Musicais en Boiro y Noites Brancas, también en Vigo.