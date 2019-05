Gonzo ficha por "Salvados" y aprovecha para recordar su sueño de niño: jugar en el Celta

El periodista gallego Fernando González 'Gonzo' relevará al frente de "Salvados'"de LaSexta a Jordi Évole, que este pasado jueves anunció que abandona el programa tras once años para preparar un nuevo proyecto en esta cadena del grupo Atresmedia.

Según ha informado La Sexta, 'Gonzo' asumirá "Salvados" después de la emisión mañana domingo del último programa de la actual temporada, que también será el último de Évole después de 300 entregas en unos once años.

El canal también ha anunciado que Évole trabaja ya en nuevo proyecto en La Sexta. "En este nuevo programa, Jordi Évole se sumergirá en grandes historias, de relevancia social, haciendo de la entrevista su herramienta fundamental. Un nuevo registro con el que el periodista mantendrá la apuesta de La Sexta por la información, la actualidad y el compromiso ciudadano", aseguran.

Por su parte, 'Gonzo' saltó a la fama después de convertirse en uno de los reporteros del programa 'Caiga quien caiga' de Telecinco, y en 2008 saltó a Antena 3 con el programa "El método Gonzo" En 2010 dio el salto a 'El intermedio', programa en el que lleva ya casi nueve años de su carrera y en la TVG realizó reportajes para "Caixa negra". De hecho, uno que versaba sobre las vacas locas fue cancelado por el gobierno autonómico en 2009 cuando iba a ser emitido.

Ayer, comparecían Évole y Gonzo ante los medios para presentar el nuevo fichaje y lo hacían como si de un jugador de fútbol se tratase. Tras darle la palabra Jordi, Fernando González dijo que "la verdad es que hoy cumplo un sueño. Yo, desde pequeño, he querido vestir esta camiseta (en ese momento, sacó de debajo de la mesa una camiseta del Real Club Celta de Vigo cuando era patrocinado por Citroen) pero como ya no voy a poder, me conformo con la de 'Salvados'. Eso sí, lo voy a dar todo por esta camiseta; no puedo prometer audiencias, puedo prometer trabajo, sacrificio. Sabemos cómo es la televisión: hay que ir programa a programa. No hay rival pequeño".

"Estoy inmensamente satisfecho; es un paso importantísimo en mi vida. Dejo de trabajar cuatro días a la semana y paso a hacerlo solo uno", concluyó con una mueca de media sonrisa.