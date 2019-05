El móvil, ¿clave para juzgar violaciones?

La noticia de que las víctimas de violación en Inglaterra y Gales deberán permitir a la policía analizar sus teléfonos móviles para facilitar el proceso judicial ha levantado una polémica en la isla que se ha trasladado al resto de Europa.

La policía y la fiscalía británica la defienden alegando que subsana un vacío legal que, hasta la fecha, estipulaba que los denunciantes y los testigos no podían ser forzados a entregar sus teléfonos móviles, ordenadores portátiles, tabletas o relojes "inteligentes".

Sin embargo, desde la Asociación de Apoyo a las Víctimas -Victim Support- se considera que la medida podría disuadir a las afectadas a la hora de poner una denuncia. Rachel Almeida, de la citada organización, alertó de que "sabemos que la violación y las agresiones sexuales no se denuncian demasiado y, desafortunadamente, esta noticia podría disuadir aún más a las víctimas a la hora de poner la denuncia".

Desde Galicia, María Montenegro, portavoz de la Marcha Mundial das Mulleres, critica que las autoridades tengan acceso sin restricciones a los teléfonos de las víctimas de violación: "O que fan é pór en cuestión as nosas actitudes e non os feitos concretos. A quen xulgan é a propia vítima, como vimos no caso da Manada".

Pero, realmente, ¿cómo está la cuestión en España en el terreno judicial? La abogada viguesa Lola Santana explica que "aquí lo que se hace en los juicios rápidos es mostrar las conversaciones donde aparecen insultos o amenazas -en casos de violencia de género- y cuando la víctima está declarando muestra el móvil. En la fase de instrución, se realiza un volcado del teléfono o se pide a la compañía un listado de llamadas".

Para esta letrada, que facilita asesoramiento a la Rede de Mulleres contra os Malos Tratos de Vigo, es de vital importancia "la formación específica y la aplicación de un protocolo adecuado" a la hora de volcar los datos del teléfono. "Se tiene que ajustar a lo que se tiene que ajustar", señala en alusión a que si se están buscando conversaciones en una red social en un periodo y entre dos personas concretas, se deberían ceñir a esa información y no a otra de diversa índole.

Santana dudó de la utilidad de la entrega del móvil a las autoridades ya que "muchas de las violaciones que se producen son a cargo de personas desconocidas o que acaban de conocer la víctima durante ese día. Entonces, ¿qué vas a buscar en el móvil de la víctima? Muchos datos que no tienen nada que ver con el caso y que no sirven como prueba de agresión sexual".

"Lo que me parece es que supone un cuestionamiento de las víctimas que puede llevar a su revictimización" ya que las autoridades podrán consultar con quién hablaron, cómo iban vestidas, si bebieron alcohol... Centran el foco en la víctima y no en el agresor", critica.

No obstante, en España, no siempre ese tipo de pruebas son admitidas. "En el caso de la Manada, se filtraron a los medios conversaciones del grupo. Por un lado, hay que pensar si supone una vulneración del derecho a la intimidad de los que hablan y de los que reciben los comentarios. Por otro, el juez no aceptó las conversaciones del grupo como prueba", a pesar de que hablaban de lo ocurrido.

Para María Montenegro, de la Marcha Mundial das Mulleres, "a xustiza non é xusta" al estar mediatizada por el "patriarcado" ya que "dependendo do que teñas no teléfono, xúlgase a túa vida íntima. Iso chirría bastante. Hai moita xurisprudencia que pola actitude da muller xulgada se lle ten dado a volta ás conclusións" del proceso judicial.

Esta activista feminista lamenta que se cuestione a las mujeres, mientras que las pruebas en el móvil que pueden inculpar a los hombres son, a veces, rechazadas.

Por último, Santana señala que el solicitar el acceso al móvil de las víctimas "iría contra el derecho a la intimidad y al honor. Tendría que haber una resolución judicial que permita, a no ser que haya un riesgo inmediato y que la víctima acceda para elimitar las pruebas de presención de inocencia del supuesto agresor".