'Defende a Galega' recoge el Premio Couso: "Los medios públicos son de todos"

El colectivo 'Defende a Galega' ha recogido este viernes en Ferrol el XV Premio José Couso a la Libertad de Prensa, en un acto en el que los integrantes de este movimiento de la CRTVG han demandado que los trabajadores de los medios públicos puedan ejercer su "profesión en libertad" y han apelado a los ciudadanos a "exigir su "derecho a estar informados".



'Defende a Galega' ha recibido en este 2019 el XV Premio Couso, concedido por los miembros del Colexio de Xornalistas de Galicia, en reconocimiento a los "ideales" que persiguen con sus acciones de protesta de los denominados 'Venres Negros', de los que este 3 de mayo se cumplía el número 50, según ha puesto de relieve el decano del Colexio Francisco González Sarria.



En la recepción desarrollada en el Ayuntamiento de Ferrol, previa al acto de entrega en el Teatro Jofre, el decano del Colexio ha ensalzado que "los profesionales de la CRTVG persiguen con sus movilizaciones de los viernes los mismos ideales que tendrían que venir de serie con cada medio de comunicación: servicio a la ciudadanía e información plural".



Tras recordar que se cumplen "30 años desde que un gobierno gallego estrenara mandato con listas negras de periodistas en radio y televisión públicas", ha manifestado su confianza en que "ese deseo de independencia del poder de turno que tantas veces ha expresado el Colexio sea un deseo de todos los ciudadanos gallegos".





La firma de Defende á Galega en el libro de honor

Justicia y reparación

En representación de 'Defende a Galega' han acudido a la recepción celebrada en el Ayuntamiento de Ferrol Tati Moyano y Carlos Jiménez. Moyano ha puesto en valor que el colectivo reclama "cada viernes" "algo tan revolucionario", como el cumplimiento de la Ley de Medios de 2011, que recogía algo "tan incontestable" como la creación de un Consejo de Informativos como "herramienta que ayudara a velar y vigilar por la independencia, la pluralidad y la objetividad de la información".Por este motivo, en esta jornada en la que ha recordado que se cumplen 50 jornadas de los denominados 'Venres Negros' que protagonizan trabajadores de la radio y la televisión pública, Tati Moyano ha valorado la importancia de este premio como "altavoz" para "trasladar a los ciudadanos" sus demandas, ante los "impedimentos" que perciben en los medios tradicionales "e incluso en la radio y televisión pública"."En la radio y televisión de todos los gallegos no tenemos espacio, pero 'Defende a Galega' recoge el Premio Couso con https://www.farodevigo.es/sociedad/2019/04/13/colectivo-defende-galega-gana-xv/2087481.html ", ha asegurado.En un viernes en el que también se conmemora el Día de la Libertad de Prensa ha instado a los medios de comunicación gallegos a hacerse "eco" de las problemáticas de los medios públicos gallegos y no solo de los de otros lugares del país."Los medios públicos gallegos son los de todos vosotros y de todos los que queremos tener el derecho de estar informados, porque los ciudadanos tenéis que exigir el derecho a estar informados, como derecho fundamental", ha remarcado.En la misma línea, Carlos Jiménez ha lamentado el "caso paradigmático" de que los profesionales de la CRTVG que comparten los objetivos de 'Defende a Galega' "no puedan contar" la recepción del Premio José Couso."Vamos a dirigirnos a la ciudadanía, debéis extender que existe Defende a Galega", frente a "algunos que no lo comprenden y siguen manipulando la información o simplemente obviarla", ha puntualizado.Por su parte, el alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, ha comenzado su intervención con palabras de recuerdo a José Couso, el cámara de televisión ferrolano que falleció en 2003 por los disparos de un tanque norteamericano en la "guerra injusta de Irak".El regidor ha vuelto a demandar "justicia y reparación" por la muerte de Couso, que "se limitaba a informar sobre lo que ocurría en una guerra injusta e inmoral".Pero Suárez ha querido también destacar la "valentía" del colectivo premiado, y ha censurado que esta "décimo quinta edición" no se haya, en lo que percibe como una "buena muestra de que hay una guerra abierta entre poder establecido y trabajadores valientes, es una guerra colectiva que no solo afecta a medios públicos sino también a privados"."Las decisiones sobre lo que se informa viene decidida por oficinas de altos consejos de administración que nada tienen que ver con la información", ha concluido.Al acto han asistido los representantes de todos los partidos políticos de la Corporación, así como la presidenta del Club de Prensa de Ferrol y la representante de En Común Unidas Podemos Yolanda Díaz.Tras la recepción municipal, a las 19,00 horas se ha realizado la tradicional ofrenda floral en la estatua 'Ás Ceibes' en Ferrol y, media hora más tarde, el Teatro Jofre ha acogido el acto de entrega del premio.En el transcurso de la gala, la periodista Patricia Hermida ha dado lectura a un texto realizado en nombre de la organización del certamen, que reivindica un periodismo valiente y feminista.'Defende a Galega' se ha sumado a la lista de ganadores del Premio José Couso, que en las últimas ediciones ha reconocido a Julia Otero, Xosé Hermida, Miguel Ángel Aguilar y Jordi Évole.