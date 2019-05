As 10 frases que toda nai galega di, antes ou despois

Cada nai é única. Os estereotipos que durante moitos anos acompañaron as mulleres sobre como se presuponía que tiña a crianza dos fillos e o seu papel na familia van, pouco a pouco, desaparecendo. Con todo, si é certo que as nais teñen un repertorio de frases que parecen incorporarse o vocabulario cando se dá a luz. Antes ou despois, sempre din algunha ou todas esas expresións tan típicas. Por iso, co Día da Nai á volta da esquina, repasamos una selección desas frases míticas, ¿cales di a túa?

Saíume listo coma un allo

Debe ser que os allos son o froito da terra más sabio, ou que son todo cabeza, pero cando as nais queren falar da capacidade intelectual dos fillos sempre, sempre, sempre, recorren a esta comparativa.

Vai amodo

Dende que empezamos a andar, as nais saltan como un resorte, "a modiño!". A cousa vaise complicando cando collemos por pimeira vez a bici e que dicir se se da o paso á moto ou cando se saca o carné de conducir. Para unha nai, as veces todo parece demasiado rápido.

Colle unha chaquetiña por si refresca

Si, esta frase é ben universal, pero colle unha nova dimensión cando é unha nai ourensá quen a di un día de xullo a golpe de catro da tarde. Porque xa poden marcarse os 40 graos no termómetro, que nunca se sabe o que pode pasar. Por suposto, o día que non a leves, refrescará de vez.

Teremos comida abondo?

O mesmo ten que se preparase a ola do caldo chea de cocido, que picase dous queixos do país e puxese media matanza en bandexas: a dúbida sempre as asalta.

Non deixes a vergonza do galego

Este é o xeito non que calquera nai galega ofrece o último bocado cando se trata de compartir ou se cuestiona por que deixaches algo no teu prato.

Quedaches con fame? Fagoche un bisté?

Cando non quedan convencidas de se foi suficiente ou non gustou o que se serviu, sempre ofrecen un bisté, ou ovos. E se elas non o fan, será a avoa quen o diga, que ao fin e ao cabo son unha nai ao cadrado.

O que pica, sanica

Se non vas amodiño, pasa o que pasa. Cando rabuñabas un xeonllo, había que facer a cura e te remexías coma un lagarto, só había unha resposta: "o que pica, sanica, así que aguanta".

Non te poñas repunante

Si, sabemos que o termo correcto é con g, repugnante, tamén para referirse a impertinente ou pesadiño, pero que nai di repugnate? Todas recorren a versión repunante, se cadra a Academia debería pensar en incluir a opción sen g.

Nin boi, nin vaca!

Túa nai rífache en un xesto de rebeldía medida respostas cun "boh!" Puxéchesllo en bandexa: "Nin boi nin vaca!" e discusión cerrada.

Vas durmir quente!

Pero se nin por esas desistes e a nai ten que botar mar da artillaría pesada, garda aínda un ás na manga, a amenaza definitiva: "Vas durmir quente!". A iso non hai chulito que se resista.