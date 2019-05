González brinda la mención del Primavera do Cine a sus "compañeros de viaje"

Manolo González, productor, guionista, investigador de cine y uno de los principales impulsores del audiovisual gallego, recibió ayer la mención honorífica del Festival Primavera do Cine de Vigo, que le entregó la cineasta viguesa Xisela Franco durante la inauguración oficial de la octava edición del certamen. Emocionado por el premio y por las muestras de cariño que le transmitieron profesionales del audiovisual en un vídeo proyectado durante el acto, González aseguró ser solo "un engranaje más" en la maquinaria del cine. "El agradecimiento es la memoria del corazón, que es lo que nos hace poner las cosas en su sitio pasado cierto tiempo y es donde te das cuenta de que sin todas esas personas y sin ese conjunto de compañeros de viaje tú no hubieras hecho absolutamente nada", afirmó.

Alberte Pagán, quien aseguró que sin González no se entendería el cine gallego; Margarita Ledo, reconocida cineasta y teórica del cine, y Beli Martínez, productora del Novo Cinema Galego, son algunos de los profesionales incluidos en este vídeo.

Por su parte, el director del Primavera do Cine, Juan de Castro, agradeció el apoyo de todos los patrocinadores sin el cual, dijo, este festival no sería posible, y destacó el gran talento de los cineastas gallegos y de los países de habla portuguesa. Tras la entrega del premio, se proyectó "No intenso agora", documental de João Moreira Salles.

Ya en el ecuador del festival, hoy se proyectarán en el Auditorio do Concello tres largometrajes: "Os fillos da vide" (18.30 h.), de Ana Domínguez; "Alva" (20.30 h.), de Ico Costa, y "Extinçao" (22.00 h.), de Salomé Lamas. Asimismo, en el Instituto Camões se exhibirán los cortos "Americano", de Fon Cortizo; "Uganda", de Fernando Tato; "A nena azul", de Sandra Sánchez; "O que precede á caída é branco", de Aldara Pagán, y "Como desaparecer", de Carlos Martínez-Peñalver. Asimimismo, habrá un nuevo pase de cintas lusófonas, también en Camões. Además, se podrá ver uno de los grandes hitos clásicos del cine: "La pasión de Juana de Arco", de Carl Theodor Dreyer, en el Conservatorio Superior de Música (19.00 h.).