Anxo Pérez explicó que ser feliz no significa que uno no vaya a tener experiencias duras en la vida y que no sufra por ellas, pero matizó que una cosa es el dolor y otra el sufrimiento. "El dolor no se puede elegir, pero el sufrimiento sí se escoge. Una de las peores preguntas que puede hacerse uno es '¿Por qué a mí?". aseguró. Y aunque reconoció que experiencias como la pérdida de un ser querido nos ponen a prueba, no hay que abandonarse al sufrimiento. "Lo normal es pasarlo mal, pero llega un momento en el que tienes que decir no a más dolor. Pero todo dolor viene para provocar un crecimiento", afirmó.

El conferenciante explicó su teoría de los "tentáculos del ego", cada uno de los cuales tiene un placer oculto. Según él, todos tenemos uno o más tentáculos, que tenemos que aprender a reconocer para poder cambiarlos. Estos tentáculos son deseos que nos causa placer: el deseo de tener razón, de dramatizar las cosas que nos suceden, de mantener viva la ofensa, el victimismo, ser mejores que otros y controlar todo lo que sucede.

Pero aunque todos estos tentáculos del ego otorgan placer, en el fondo, no generan más que frustración y en este sentido advirtió de que las personas que solo ven el mundo desde su forma de pensar, son mucho más infelices que quienes mantienen la mente abierta. "En el caso de las cosas que no podemos controlar hay que trabajar la aceptación y en las que sí que podemos cambiar, hay que actuar", aseguró Pérez, quien añadió que para avanzar en la escala de los 8 belts hay que comenzar haciéndose una pregunta: "¿Desde dónde [sale lo que sientes]? ¿De la bolsa blanca o de la negra? Solo planteándonos esta pregunta, nuestro nivel de conciencia se dispara".