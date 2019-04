"Ribeiras de salitre" da Televisión de Galicia visita o porto de Mugardos

O programa "Ribeiras de salitre", de Producións Celta para a Televisión de Galicia, visita hoxe (15.30 horas) o porto de Mugardos. O espazo producido, escrito e presentado por X.H. Rivadulla Corcón fala cos protagonistas que traballan as artes do marisqueo e as menores: nasas e aparellos, que exercen setenta homes e mulleres. Ademais de todo tipo de ameixa, berberecho e ostra, se captura maioritariamente polbo e centola.

As diferentes formas de pescar denomínanse artes: a arte do cerco, a arte do palangre, a arte do xeito, a das nasas? Porque sen dúbida no mar todo é arte. E hoxe queremos falar da propia arte de amar o mar. E para facelo atracaremos nun porto moi querido por nós. Mugardos. As artes que en Mugardos se traballan son as do marisqueo e as menores: nasas e aparellos, que exercen setenta homes e mulleres. Ademais de todo tipo de ameixa, berberecho e ostra se captura maioritariamente polbo e centola.

Pilar Regueiro é unha mariscadora moi especial pola súa forma de ser, alegre e espontánea. Ela fala do moito que lle aporta ser mariscadora, a parte da cuestión económica que non é precisamente o que máis se pode destacar.

Rosa Fraga traballa de garda peiraos, vixiando o bo estado das instalacións portuarias. Leva ademais os portos de Ares, Redes, Barallobre. Antes de empezar neste traballo non tiña ningunha relación co mar, nin sequera sabía o que era un pantalán, e tivo que a prender todo dende cero, agora xa leva dez anos no oficio.

Pedro Cerviño leva máis de media vida no mar, traballando a Ría de Ferrol. E aínda é novo. El ama o seu mar, pero a súa relación con el é tormentosa. Porque resúltalle un traballo duro, pero ao mesmo tempo lle gusta. O problema é que ten unha embarcación pequena que lle fai perder moitos días de mar polo mal tempo.

Sen dúbida a ría de Ferrol, onde se atopa o porto de Mugardos, é sorprendente pola súa capacidade, polo moita calidade que ofrece nos seus produtos e sobre todo pola variedade, polo que os mariscadores e mariscadoras de Mugardos, están pensando en tratar de explotar especies que ata agora non se veñen explotando dende este porto, pero si noutros da ría, como a zamburiña ou o reloxo. Destes plans de explotacións de novas especies fala X.H. Rivadulla Corcón con Omar Lucci, o patrón maior e mariscador. El considera que aínda estando traballándose moi ben o marisqueo en Mugardos sempre se pode mellorar, e a explotación de novas especies será unha mellora para os mariscadores que agora traballan aquí, e poderá permitir a entrada de novos mariscadores.