Patricia Reina Toresano: Bloguera y activista: Fernando Gómez Soria: Naturópata; supervisor de residuos

El Club FARO DE VIGO comienza el viernes día 3 la programación de mayo. Todas las conferencias-coloquio se celebrarán a las 8 de la tarde en el Auditorio Municipal do Areal (C/ Areal, esquina C/ Oporto, Vigo). La entrada será gratuita y libre hasta completar aforo.

De "Vivir sin plástico. Consejos e ideas para darle un respiro al planeta" hablarán Patricia Reina Toresano (bloguera y activista) y Fernando Gómez Soria (naturópata; supervisor de residuos).

Christian Gálvez, comisario de la exposición Española "Leonardo da Vinci: los rostros del genio", disertará sobre "La Gioconda: ¿Cuál es la verdadera identidad que se esconde tras el cuadro más famoso del mundo?".

Una mesa redonda-coloquio glosará la figura de "Rosalía de Castro: Paixón e cume do rexurdimento galego", con Pilar García Negro, profesora honoraria de la Universidade da Coruña y escritora, y María Xesús Lama López, profesora de Filoloxía Galega en la Universidad de Barcelona y escritora.

De "Golpistas e verdugos de 1936: Historia dun pasado incómodo" hablarán, en otra mesa redonda-coloquio, Lourenzo Fernández Prieto (catedrático de Historia Contemporánea en la Universidade de Santiago); Antonio Míguez Macho (profesor de Historia Contemporánea en la Universidade de Santiago); Aldara Cidrás Fuentes (investigadora el grupo Histagra de la USC); Pedro Puy Fraga (deputado no Parlamento de Galicia) y Carlos Hernández (periodista).

Adolf Tobeña, catedrático de Psiquiatría en la Universidad Autónoma de Barcelona, abordará los "Manipuladores. Claves para identificar sus insidias y trampas, y evitar caer en sus redes".

Con motivo de la conmemoración del Día das Letras Galegas, hablarán de "Antonio Fraguas, mestre da causa galega" Víctor Fernández Freixanes (presidente de la Real Academia Galega); Malores Villanueva (biógrafa y profesora); y Héctor Cajaraville (profesor y escritor).

Emma Lustres, directora de la productora "Vaca Films", mostrará "El potencial Rías Baixas como decorado cinematográfico", un destino que ofrece infinidad de paisajes y espacios "de película".

"El universo de Albert Einstein: Materia, energía, luz, espacio y tiempo" centrará la intervención de José Edelstein, profesor de Física Teórica en la Universidad de Santiago.

La psicóloga Mª Jesús Álava explicará "¿Cómo podemos tomar las riendas de nuestra vida?". "Creer en ti debe ser tu principal objetivo si quieres ser feliz y alcanzar tus metas en la vida", dice la psicóloga.

"Diálogo con un neurótico brillante" es el título de la charla con el escritor, periodista y columnista de FARO Juan José Millás.

La optometrista Pilar Vergara pronunciará la conferencia titulada "Tanta inteligencia, tan poco rendimiento. Descubre el papel de la visión en el aprendizaje".

Por último, Pilar Cernuda hablará de "Quiénes son las espías españolas". La periodista gallega se ha adentrado en el CNI para investigar la realidad compleja, arriesgada y valiente de las mujeres que han luchado contra ETA y el yihadismo.