El Gobierno destinará 3,5 millones de euros a salvaguardar bienes culturales

El Gobierno destinará 3,5 millones de euros para la implantación de planes de salvaguarda de bienes culturales en España, según ha avanzado el ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, durante un encuentro con los medios tras la celebración del Consejo de Patrimonio Histórico extraordinario, que tuvo lugar ayer.

En concreto, el Ministerio de Cultura y Deporte invertirá tres millones de euros durante 2019 y 2020 en la redacción e implantación de planes de salvaguarda de bienes en instituciones culturales, mientras que el Ministerio de Fomento añadirá una partida proveniente de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda a través de las ayudas del 1,5% cultural.

Guirao ha señalado que aunque este tema saltó por un asunto "doloroso y estremecedor", como fue el incendio de la catedral de Notre Dame, ha querido transmitir "un mensaje de tranquilidad". "Dentro del estado español se venía trabajando desde hace años", ha dicho.

En esta línea, ha precisado que "aunque informativamente" esta cuestión surgió "de manera llamativa" tras del incendio de Notre Dame, en España cobró importancia a raíz del terremoto de Lorca. A partir de 2015, se planteó la "necesidad" de establecer planes de salvaguarda para monumentos y grandes instituciones culturales como museos, archivos y bibliotecas. Guirao ha señalado que departamento que dirige ejerce un doble papel. Por un lado, con sus propios bienes, de titularidad estatal, entre los que se encuentran, por ejemplo, la Biblioteca Nacional de España o el Museo Reina Sofía. Por otro, cumple la función de "coordinación y ayuda" para implantar "metodologías de trabajo" y para que se establezcan "los mismos criterios y medios" para acometer los "planes de salvaguarda", ya que las competencias de patrimonio son autónomas.

Comunidades autónomas

El ministro ha señalado que todas las comunidades autónomas están trabajando ya en los sistemas de salvaguarda, aunque ha precisado que algunas están "más avanzadas que otras" y, entre las más aplicadas, ha destacado Asturias, Castilla y León o Murcia. No obstante, ha precisado que no se puede hacer un "ranking" porque "las condiciones no son iguales" en todas partes. "Lo que sí hay que igualar son los métodos de trabajo y la voluntad de hacerlo", ha insistido.

El Ministerio anunció la celebración de este Consejo extraordinario después del incendio que sufrió la catedral de Notre Dame el pasado 15 de abril y en esta reunión se han abordado los planes de salvaguarda de bienes culturales ante emergencias junto con las comunidades autónomas. "A la vista de la alarma se decidió mantener una reunión específica. En junio seguiremos trabajando", ha avanzado el ministro.