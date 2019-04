Máis de 100 artistas preparan un espectáculo de tributo a Antonio Fraguas

Presentación do espectáculo, onte, ante o cadro de Fraguas. // FdV

Presentación do espectáculo, onte, ante o cadro de Fraguas. // FdV

Máis de 100 artistas subirán ao escenario nun espectáculo musical e poético con voces e danzas que porán en valor ao escritor, etnógrafo e historiador galego Antonio Fraguas, recoñecido este 2019 no Día das Letras Galegas.

O proxecto está impulsado pola compañía Queiman e Pousa, coa colaboración da Xunta de Galicia, entre outras entidades, e representarase o 4 de maio en Vilalba, o 5 en Redondela e o 12 en Portas.

O nome elixido, "Amantes da Terra" xorde da propia afirmación de Antonio Fraguas, que entendía que "ser galeguista non é máis que ser amante dá terra", explicou Andrea Pousa, na presentación no Museo do Pobo Galego.

O espectáculo achégase ao traballo de Fraguas con temas que forman parte do cancioneiro galego pero tamén con temas inéditos que homenaxean a algúns dos seus referentes como Castelao ou Rosalía de Castro.

Así, interpretaranse cancións de Sergio Grammary como "Fraguas de amor", con texto do propio Fraguas, "O rostro de Galicia", de Domingo Gontán, "A derradeira lección do Mestre" en homenaxe a Castelao e a Alexandre Bóveda, e cancións tradicionais recollidas no "Cancioneiro de Cotobade" de Antonio Fraguas.

O espectáculo tamén inclúe unha demostración dos traxes tradicionais e de gala, inspirados no libro de Fraguas.

A posta en marcha da iniciativa entronca "directamente coa tradición folclórica e etnográfica" de Galicia, pero tamén é un espectáculo preparado para o gran público, que permite encadrar a "obra de Don Antonio e facela atractiva", destacou Valentín García, secretario xeral de Política Lingüística.

O concerto espectáculo estará composto por máis de 100 artistas, que forman parte da Banda de Unión de Lantaño, as Corais de Vales Mahía e Salvador de Camanzo, o Grupo de Gaitas e Baile Foula, o actor Bruxo Queiman e a cantante Andrea Pousa.

O espectáculo estrearase o 4 de maio, ás 21.00 horas no Auditorio Carme Estévez de Vilalba.

En paralelo, tamén se elaborou un documental que pon en valor a figura de Fraguas (Cotobade, 1905-Pontevedra, 1999), ao que se define como unha "enciclopedia andante", sempre acompañado dun caderno no que anotaba todo o que lle parecía de interese, "sabio, amable e sempre disposto a axudar".

Unha personalidade que "uniu esforzos para recuperar a cultura galega", segundo expresa no documental Víctor Freixanes, presidente da Real Academia Galega.