El cantante vigués Iván Ferreiro protagonizó ayer el momento musical de la noche en el programa 201 del espacio de moda de Movistar +, 'La Resistencia', en el que su conductor, el popular presentador David Broncano, y su equipo decidieron llevar a cabo una 'desintoxicación' de chistes, con la presencia del famoso VAR incluida: a sus mandos, Javier Coronas, Javier Cansado y Pepe Colubi, encargados de penalizar las acciones que resultaran graciosas. La razón: en el programa 200, celebrado de forma especial, 'lo habían dado todo'.



De esta manera, una de las propuestas para la cita 201 fue realizar una imitación del artista gallego Iván Ferreiro con un tema especial, cuya letra son los dos primeros principios de las leyes de la termodinámica. A la interpretación, iniciada por el cómico y codirector del programa, Ricardo Castella, se sumó por sorpresa el genio vigués, que sacó los aplausos de los asistentes, agradecidos por tener en el programa al que fuera líder del grupo 'Los Piratas'.



Las reacciones en redes no se han hecho esperar. Los más agradecidos, los estudiantes de Física, que creen que esta creación de Iván Ferreiro puede ayudarles a memorizar la tabla periódica de una forma más didáctica en comparación con la que se practica en las aulas de los institutos españoles. Del otro lado, los que han tenido que pasar por esa materia sin la 'bendición' del nuevo tema del artista vigués. "Ojalá haber tenido esta canción cuando me tuve que aprender la tabla periódica en el instituto", señala una seguidora de 'La Resistencia'. "Me viene bien para repasar para la recuperación que tengo en junio de térmica", afirma otro devoto de Broncano. Incluso hay quien se ha osado a reclamar esta canción pegadiza para representar a España en la próxima gala de Eurovisión.