Boaventura de Sousa defiende en Pontevedra que la democracia "es incompatible con el capitalismo"

"Llegó un momento en que aceptamos erróneamente la idea de que la democracia era compatible con el capitalismo", criticó el sociólogo y escritor portugués Boaventura de Sousa Santos durante su intervención, ayer, en la 36 Semana Galega de Filosofía (SGF), en la que repasó la historia de la consecución de derechos sociales, un avance frenado por la caída del muro de Berlín.

Recordó que derechos como la educación, salud, las pensiones o el seguro de desempleo fueron promovidos por Bismark y nosotros somos los herederos de "una democracia con muchos derechos sociales, la social democracia, pero cuando España y Portugal entran en ella ya está en crisis".

Con la caída del muro de Berlín "comienza la crisis de los derechos sociales y con el muro de Berlín cayó también la idea de revolución. Desaparece el ideario revolucionario y la democracia comienza a perder ritmo. Tuvimos derechos sociales en Europa porque había comunismo al otro lado del muro de Berlín".

Animó a reinventar nuestro sistema de gobierno para recuperar la soberanía popular, soberanía que no se contempla en el capitalismo, centrado como está en el lucro.

El ponente denunció el "cementerio líquido" en el que se ha convertido el Mediterráneo, la frontera "entre los que Europa considera humanos y los que no". Y es que "cuando mueren miles de niños en Yemen, ellos no son gente. No conseguimos dar igualdad a la ciudadanía".

Finalizada su conferencia (que tuvo lugar en el Teatro Principal, sede de la SGF), Boaventura de Sousa acompañó a los restantes ponentes del congreso internacional en la recepción del alcalde, Miguel Fernández Lores, a los conferenciantes y organizadores del simposio.

Superado su ecuador, la Semana Galega de Filosofía continúa hoy con las intervenciones de Joan Nogué i Font, de la Universidad de Gerona; el exdecano de la Facultad de Filosofía y catedrático emérito de la USC Xosé Luis Barreiro Barreiro; y la antropóloga Ángeles Ramírez Fernández. Los tres abordarán desde diferentes ópticas el concepto de frontera, las migraciones, identidades etc.