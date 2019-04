"O Dezaseis es uno de los mejores restaurantes del mundo"

Odia la globalización y asegura entre risas que "ser hijo único es una desgracia". El cantautor portugués António Zambujo (Beja, 1975) -que cuenta con el premio al mejor intérprete masculino de fado por la Fundación Amália Rodrigues- ama la naturalidad y ha sabido dar giros para conformar su propio estilo más allá del fado. La última pirueta musical, su nuevo disco "Do avesso", es más "luminoso", dice, y está a punto de salir en España. El público gallego tiene la posibilidad de conocerlo este viernes en el Auditorio Mar de Vigo, con Zambujo acompañado por seis músicos. Será a partir de las 20.30 horas con entradas entre 12 y 20 euros. Si aún no la tienen, apresúrense, casi no quedan butacas en las zonas más próximas al escenario.

-Yo quería que fuese un disco diferente a los anteriores en términos de sonido, que no fuese acústico sino más eléctrico con arreglos de orquesta que no había hecho antes. Fue un placer trabajar con la Orquesta Sinfónica de Lisboa. Fue la primera vez que grabábamos en estudio con una orquesta y fue una experiencia que me gustó mucho.

-¿Qué busca transmitir?

-Sólo quiero mostrar música, las influencias que tenemos y divertirnos al tocar.

-Nació en Beja, ¿qué importancia tiene la raíz del Alentejo?

-Es mi primera memoria musical y mi principal influencia de la mano de la música tradicional de mi región. Esas músicas tradicionales, así como el fado, me fueron influyendo, pero después fui oyendo otras músicas que fueron transformando mi criterio. Es un proceso continuo.

-Después de ocho discos, ¿reinventarse es fácil o difícil?

-Nos reinventaremos de forma permanente, aunque la intención no es cambiar mucho. Es importante la consistencia con coherencia. Tiene que ver mucho con la música que escuchas y las influencias que vas adquiriendo con el tiempo.

- ¿Por qué el título "Do avesso"?

-Porque en este disco aparecen influencias que no aparecían en los anteriores. Tienes que dar la vuelta a las cosas para ver la totalidad. Imaginemos una prenda de ropa. La puedes poner al derecho o al revés ( do avesso). Do avesso es el lado de dentro de la ropa. La intención de este disco era mostrar las cosas que no se ven a simple vista, sino que están más escondidas.

- Porque su filosofía de vida es...

-No sé... sinceramente. En el arte, es la búsqueda constante.

- ¿Piensa que tocar una música diferente del fado clásico le dificulta el éxito fuera de Portugal?

-Nosotros siempre hemos tocado mucho fuera de Portugal. Quizás si fuese un fadista más tradicional tocaría más. Pero yo soy feliz con el número de veces y los sitios en los que ya tocamos; aunque realmente lo que me ilusiona son los lugares en los que aún vamos a tocar porque el pasado no importa. El otro día estaba viendo un documental de Piazzola en el que decía que "tienes que pensar que todo lo que has hecho en el pasado es una mierda. No importa para nada". Yo creo que tenía razón, lo hecho, hecho está y no importa.

- ¿Se está perdiendo la música tradicional en las tascas?

-Las frecuento poco, pero puedo decir que no está perdida, sigue existiendo. Aunque ya no es una cosa tan espontánea en general; es algo más ensayado, más teatral.

- Portugal es ahora un país de moda para toda Europa con una gran afluencia de turistas, ¿cómo lo viven ustedes desde dentro?

-Tiene partes positivas y negativas, como todo. Los que vivimos en el centro de Lisboa lo sufrimos un poco porque el tráfico es caótico. Normalmente, lo que sucede en Portugal es que la única cosa a la que se le da importancia es el dinero. Si no ganan dinero, quedan fastidiados. Por eso se olvidan de la calidad de vida. Estamos empeorando nuestra calidad de vida. Lo hablaba estos días con unos amigos. En el Alentejo, por causa del Lago Alqueva, el mayor lago artificial de Europa (occidental) están realizando un cultivo intensivo con almendra, olivares... mientras que los tratamientos para esos cultivos intensivos pueden hacer daño a la salud de las personas. Pero la gente no quiere saber de esto último porque solo piensa en que tiene dinero y empleo. Antes, hablabas de filosofía de vida. La mayoría de la gente solo piensa en ganar dinero; esa es una filosofía equivocada. Es idiota pensar de esa forma. Espero seguir vivo para asistir al cambio de filosofía. Es por la cultura capitalista americana el mundo que tenemos hoy en día.