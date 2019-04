El cambio climático ha empeorado la desigualdad mundial desde los años 60

Un nuevo estudio de la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, muestra que el calentamiento global ha aumentado la desigualdad económica desde los años sesenta. Los cambios de temperatura causados por las crecientes concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera de la Tierra han enriquecido a países fríos como Noruega y Suecia, al tiempo que frenan el crecimiento económico en países cálidos como India y Nigeria.

"Nuestros resultados muestran que la mayoría de los países más pobres de la Tierra son considerablemente más pobres de lo que hubieran sido sin el calentamiento global", afirma el científico del clima Noah Diffenbaugh, autor principal del estudio publicado este lunes en 'Proceedings of the National Academy of Sciences'. "Al mismo tiempo, la mayoría de los países ricos son más ricos de lo que hubieran sido", añade.

El estudio, que contó con el coautor Marshall Burke, también de Stanford, revela que, desde 1961 hasta 2010, el calentamiento global disminuyó la riqueza por persona en los países más pobres del mundo en un 17 a 30 por ciento. Mientras tanto, la brecha entre el grupo de naciones con mayor y menor rendimiento económico por persona es ahora aproximadamente un 25 por ciento más grande de lo que hubiera sido sin el cambio climático.

Aunque la desigualdad económica entre los países ha disminuido en las últimas décadas, la investigación sugiere que la brecha se habría reducido más rápidamente sin el calentamiento global.