urbano anido herranz "La inmunoterapia está cambiando por completo la oncología"

El oncólogo Urbano Anido Herraz, responsable de Oncología Médica del Centro Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) y del grupo de Oncología Médica Translacional del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (Oncomet), asegura que la inmunoterapia está revolucionando la oncología.

- Hoy se habla mucho de la inmunoterapia en la lucha contra el cáncer. ¿Hacia aquí se dirigen los tratamientos también en el renal?

-En muchos tipos de cáncer parece que es el tratamiento que van a recibir muchos de los pacientes y del que ya un porcentaje de un 20 o un 40% se benefician además mucho. Incluso hay pacientes que son largos supervivientes y que antes en algunos tumores no los veíamos. La inmunoterapia está cambiando por completo el panorama de la oncología.

- ¿Cuál es el pronóstico hoy para un paciente con cáncer renal?

-La mayoría de los tumores renales se diagnostican de forma localizada y la mayoría se curan, pero hay más de un 20% que se diagnostica con la enfermedad avanzada y con metástasis. En estos pacientes antes no podíamos hablar de curación; ahora empezamos a tener pacientes largos supervivientes gracias a la inmunoterapia. A partir del año 2006-2007 hubo un cambio importante. Hasta entonces, prácticamente no había tratamientos, pero empezaron a llegar tratamientos diana que aumentaban la supervivencia y ya conseguíamos que los pacientes vivieran tres años, algunos un poco menos, otros un poco más. Hoy tenemos pacientes que llevan diez años con estos tratamientos. Pero ahora con la inmunoterapia, vamos a conseguir mucha supervivencia asociándola en muchos casos con los tratamientos que ya teníamos. Esto va a cambiar todo por completo. Estamos hablando de un tumor que hace diez años era huérfano, no tenía tratamiento, y ahora estamos consiguiendo supervivencias muy muy largas.

- Supongo, que como en todos los cánceres, el diagnóstico temprano es vital.

-Sí. La mayoría se diagnostican de forma precoz y a tiempo, y se curan. Estos tratamientos de los que hablamos están pensados para pacientes metastásicos, aunque también es verdad que hay ensayos en marcha para pacientes que se han operado y que lo que buscan es disminuir el riesgo de recaída, pero la mayoría de estos pacientes se van a curar. En cuanto a que se diagnostiquen de forma precoz, los nuevos métodos de imagen, como la ecografía y el TAC tienen mucho que ver porque la mayoría de las veces, estos tumores se descubren de forma accidental al hacerse el paciente una de estas pruebas por otra cosa. Son mucho mejores que antes y ahora diagnosticamos tumores más pequeños y curamos más precozmente.