Álex Riveiro "Aún estamos lejos de pensar en algo como una explotación minera de la Luna"

Gallego afincado en Madrid, Álex Riveiro es un divulgador científico cuyos hilos y "momentos" sobre astronomía en Twitter -donde tiene 205.000 seguidores- destacan por su claridad y rigor. Recientemente ha publicado el libro "Hacia las estrellas", destinado, dice, a todo aquel que tenga curiosidad por la astronomía y la ciencia en general, incluso a quienes no tengan conocimientos previos, evitando tecnicismos innecesarios y explicando temas complejos con sencillez.

Riveiro, gestor de redes sociales de profesión, fue uno de los niños a los que les fascinó la serie documental "Cosmos", de Carl Sagan. "Desde pequeño, siempre he sido muy curioso -explica-. Quería entender por qué sopla el viento, por qué llueve o por qué el cielo es azul". Con su libro y sus tuits logra despertar esa curiosidad que todos hemos tenido alguna vez, especialmente de pequeños.

- ¿Que todos llevemos cámaras de fotos y vídeo constantemente en nuestros bolsillos y que haya menos supuestas fotos de ovnis que nunca es la prueba definitiva de que no existen los platillos volantes?

-Es una prueba más de que, como decía Carl Sagan, afirmaciones extraordinarias requieren de evidencias extraordinarias. Cabría suponer que, con toda esa tecnología en nuestro bolsillo, debería ser fácil captar una imagen en alta definición de una nave extraterrestre. Lo que demuestra es que, si hay vida inteligente en otros lugares de la galaxia, no están de visita por aquí...

- ¿Somos la única civilización del universo?

-Es difícil saberlo. Por extraño y desesperante que pueda parecer, es posible que seamos la única civilización del universo en este momento. Aunque es cierto que parece poco probable. Mi impresión personal (y no puedo ir más allá de eso porque carezco de pruebas que me permitan afirmarlo) es que la vida probablemente sea abundante en el universo. En forma de microorganismos. La vida compleja será más escasa y, en consecuencia, la vida inteligente todavía más. No me sorprendería que en toda la Vía Láctea no haya más de una docena de civilizaciones, separadas por miles de años-luz entre sí, de las que algunas estarían más avanzadas que la nuestra y otras más retrasadas. Pero como digo, solo es una opinión basada en la propia historia de la Tierra. La única forma de obtener una respuesta será seguir estudiando el universo.

- ¿Qué es el objeto interestelar Oumuamua?

-Es un cometa llegado de otra estrella. Eso lo hace muy interesante porque es el primer objeto interestelar que podemos estudiar. Seguramente no será el único, porque hay muchísimos objetos vagando entre estrellas en la galaxia. Es cuestión de tiempo que otro pase lo suficientemente cerca del Sol como para que podamos estudiarlo y, quizá, obtener más respuestas de las que hemos podido conseguir con Oumuamua.

- Recientemente la Nasa reveló que un meteorito estalló sobre el estrecho de Bering el pasado 18 de diciembre, sin llegar a chocar contra la superficie terrestre, causando una explosión 10 veces mayor que la de Hiroshima. ¿No resulta inquietante que este meteorito y el de Cheliábinsk (Rusia, 2013) hayan estallado sin aviso previo a la población?

-Es inquietante principalmente porque no deja de ser una situación relativamente peligrosa. Sin embargo, estos casos no se comunicaron porque se trataba de pequeños asteroides muy difíciles de observar con antelación. Pero, ese, precisamente, es un factor a favor. Los más pequeños son mucho más difíciles de ver, pero mucho más inofensivos.

- La Nasa planea una expedición a la luna Tritón, de Neptuno. ¿Qué se nos ha perdido allí?

-Tritón es un satélite muy interesante. Por un lado, porque bajo su superficie podría ocultar un océano. En él, quizá, podría haber los ingredientes necesarios para la vida. Pero, además de eso, Tritón no se formó con Neptuno. Su origen está en el Cinturón de Kuiper, una región más alejada, en la que se encuentra el planeta enano Plutón. Hace miles de millones de años, las interacciones gravitacionales provocaron que Tritón se precipitase hacia el interior del Sistema Solar y fuese capturado por la gravedad de Neptuno, convirtiéndolo en su satélite más grande.

- Se suele hablar de la explotación de minerales de la Luna. ¿Será esto viable, dado el enorme coste de los viajes espaciales?

-Aún estamos lejos de pensar en algo como una explotación minera de la Luna. Ciertamente es posible, pero nuestra tecnología está todavía lejos de permitirnos establecer allí los asentamientos necesarios. Ni siquiera está claro cuándo estableceremos nuestra primera base lunar. Hay varias iniciativas y una de ellas es, precisamente, conjunta entre la Agencia Espacial Europea y China, que buscan establecer una base lunar en la década de 2030. A medida que tengamos un acceso más sencillo a la Luna, surgirán las oportunidades comerciales y habrá empresas privadas, y agencias espaciales, que pondrán su punto de mira en todo ese material. Por un lado, porque permitirá a los asentamientos lunares tener acceso a elementos difíciles de enviar desde la Tierra (como el aluminio, el hierro o el titanio). Por otro, porque esos recursos ayudarían, además, a la exploración de otros lugares del Sistema Solar. La gravedad en la Luna es solo la sexta parte de la Tierra. Cualquier lanzamiento que se pueda hacer desde allí a otros lugares del sistema será mucho más sencillo y barato.