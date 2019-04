Juan Carlos Rodríguez (AFAGA): "Era una reivindicación histórica de las asociaciones"

Juan Carlos Rodríguez Bermúdez, presidente de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de Galicia (AFAGA), celebró ayer la presentación en el Consejo de Ministros del primer Plan Nacional de Alzhéimer, y añadió que espera que se apruebe la partida presupuestaria necesaria para financiar sus líneas de actuación.

"Era una reivindicación histórica de las asociaciones de familiares de enfermos con alzhéimer, que hemos sido una de las entidades que ha formado parte del equipo de trabajo que ha elaborado este plan a través de nuestra confederación. No era lógico que España fuera el único país de su entorno que no tuviese un Plan Nacional de Alzhéimer", explicó Rodríguez.

Avanzar en el diagnóstico precoz y en la investigación, sensibilizar a la sociedad sobre esta demencia y dar apoyo a los cuidadores son algunos de los aspectos que, en opinión del representante de Afaga, necesitaban una respuesta. "El alzhéimer no solo compete al ámbito de la sanidad, sino que es un problema sociosanitario de larga duración, porque no solo afecta al enfermo, sino a su entorno. En este sentido es muy importante no solo reconocer el papel de los cuidadores, sino que se necesitan un soporte económico para poder asumir esa atención. El alzhéimer es una enfermedad de larga duración y se da mucho el síndrome del 'cuidador quemado' debido a la sobrecarga emocional y física que conlleva hacerse cargo de una persona con alzhéimer", añadió.

Con una población cada vez más envejecida, es necesario un plan capaz de dar respuesta a los requerimientos de esta enfermedad en sus distintas fases. Entre las estrategias para afrontar el reto que supone el alzhéimer, se encuentran también hacer de las urbes ciudades amigables y diseñar medidas de conciliación. "Se habla mucho de la conciliación relacionada con los niños, pero hoy en día también hay que plantearla para el cuidado de personas mayores. La mayoría de las discapacidades se dan a partir de los 65 años, una realidad que hay que abordar desde todos los ámbitos, adaptando el entorno, la vivienda, el horario, el hábitat... todo", señaló.