Fallece a los 16 años la actriz británica Mya-Lecia Naylor

La actriz británica Mya-Lecia Naylor, una estrella de la televisión infantil, falleció repentinamente a los 16 años tras sufrir "un colapso" el pasado día 7, informó este jueves la cadena BBC.



Naylor inició su carrera en "Absolutely Fabulous" y era conocida por su participación en los programas para la audiencia adolescente "Millie Inbetween" y "Almost Never".





