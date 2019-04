Los escoceses Teenage Fanclub vuelven a Santiago en su trigésimo aniversario

Treinta años de trayectoria (1989-2019) y contando. Nada mal para una banda cuyo nombre significa, irónicamente, "club de fans adolescente". Teenage Fanclub regresa hoy a Santiago casi nueve años después de su concierto de 2010 en la capital compostelana. La cita, que pertenece al ciclo Galicia Importa, será a las 22.00 horas en la Capitol, con seguridad la mejor sala de Galicia para este tipo de actuaciones. Las entradas pueden adqurirse por 20 euros más gastos en Ataquilla.com, Ticketea y en A Reixa Tenda de Santiago.

Teenage Fanclub surgió de la escena C86 de Glasglow. C86 fue aquella histórica recopilación que la revista "New Musical Express" publicó en 1986 y que con el tiempo pasó a denominar a una cierta generación de bandas indie.

Influidos por el pop melódico de Beach Boys, Byrds y Big Star, debutaron sin embargo con un álbum más bien ruidoso, "A Catholic Education" (1990). Su siguiente trabajo, "Bandwagonesque" (1991), con estribillos y armonías vocales más definidas, superó al "Nevermind" de Nirvana y al "Out of time" de R.E.M. como disco del año para los lectores de la revista "Spin".

En la actualidad, la banda está conformada por dos de sus miembros fundadores, Norman Blake (voz y guitarra) y Raymond McGinley (voz y guitarra principal) más Francis MacDonald (batería, voz), Dave McGowan (bajo, voz, y miembro también de Belle and Sebastian) y Euros Childs (teclados, voz).

Los encargados de telonear a Teenage Fanclub serán los gallegos Isius, que presentan su debut "Songs from everywhere", producido por Paco Loco y con influencias como Nada Surf, The Jayhawks o los propios Teenage Fanclub.