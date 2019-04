La catedral de Santiago instalará un sistema antiincendios

La Catedral de Santiago está haciendo "una revisión" de los protocolos de seguridad tras el incendio registrado en la Catedral de Notre Dame de París y sus responsables avanzaron ayer que el interior de la basílica contará, al finalizar las obras y "por primera vez", con sistemas modernos de detección de fuegos, que en estos momentos se están definiendo. De este modo lo explicó ayer el director de la Fundación Catedral, Daniel Lorenzo, que garantiza que todos los proyectos de obra que se llevan a cabo en la basílica tienen "sus propios protocolos" de seguridad, aunque, tras el suceso de París, se están "revisando". "Cuando pasa una situación de estas invita a que reflexionemos todos y nosotros tenemos a los equipos reflexionando", indicó.

Lorenzo explicó que la situación de la Catedral de Santiago es "distinta" a la de Notre Dame, dado que no se trabaja en una cubierta de madera, si no de hormigón y piedra: "Que arda eso no es fácil, por no decir que es imposible". No obstante, record´´o que se interviene también en zonas del interior, donde "hay madera", por lo que hay que "prever" la posibilidad de incendio.

Aunque las intervenciones cuentan con planes específicos en este sentido y a su conclusión se elaboran planes de conservación preventiva que también barajan emergencias, Lorenzo aseguró que cuando se produce un suceso como el de Notre Dame es bueno "hacer internamente una reflexión" por si se puede mejorar algún aspecto.