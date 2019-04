La Catedral de Santiago revisa protocolos tras el fuego de Notre Dame

La Catedral de Santiago está haciendo "una revisión" de los protocolos de seguridad tras el incendio registrado en la Catedral de Notre Dame de París y sus responsables han avanzado que el interior de la basílica contará, al finalizar las obras y "por primera vez", con sistemas modernos de detección de fuegos, que en estos momentos se están definiendo.

Así lo ha explicado, en declaraciones a los medios, el director de la Fundación Catedral, Daniel Lorenzo, que ha garantizado que todos los proyectos de obra que se llevan a cabo en la basílica tienen "sus propios protocolos" de seguridad, aunque, tras el suceso de París, se están "revisando". "Cuando pasa una situación de estas invita a que reflexionemos todos y nosotros tenemos a los equipos reflexionando", ha dicho.

Lorenzo ha explicado que la situación de la Catedral de Santiago es "distinta" a la de Notre Dame, dado que no se trabaja en una cubierta de madera, si no de hormigón y piedra: "Que arda eso no es fácil, por no decir que es imposible". No obstante, ha recordado que se interviene también en zonas del interior, donde "hay madera", por lo que hay que "prever" la posibilidad de incendio.

Aunque las intervenciones cuentan con planes específicos en este sentido y a su conclusión se elaboran planes de conservación preventiva que también barajan emergencias, Daniel Lorenzo ha asegurado que cuando se produce un suceso como el de Notre Dame es bueno "hacer internamente una reflexión" por si se puede mejorar algún aspecto.

Sistemas de detección



Del mismo modo, ha avanzado que, en cuando terminen las intervenciones en marcha tendrán que unificarse los planes de conservación en un único documento que "ya se está" iniciando.

En este sentido, ha recordado que, "hoy en día" no es posible instalar un sistema antiincendios en el interior de la basílica que dé aviso, a causa de la intervención, pero "cuando las obras estén terminadas, lo habrá". "Entre tanto, tenemos que ver con qué otros medios cubrimos esas carencias", ha explicado Lorenzo, que ha recordado que en la Catedral compostelana "hay personal las 24 horas".

Daniel Lorenzo ha avanzado que, cuando concluya la intervención, "será la primera vez que haya sistemas de detección de incendios modernos" en el interior de la Catedral, algo que todavía se analiza como se "compaginará" con el funcionamiento "del botafumeiro".

"Sería una osadía decir que tenemos todo garantizado y que no va a pasar nada. Nosotros tenemos todo lo que podemos hacer de acuerdo con los criterios que se utilizan, pero la seguridad absoluta de que no va a pasar nada no lo puede tener nadie", ha zanjado.

Del mismo modo, el responsable de la Fundación Catedral ha recordado que se trata de un "edificio complejo y voluminoso" en el que es necesario "priorizar" aspectos frente a un presupuesto "escaso". Entre otras cuestiones, ha explicado, se acaba de terminar la nueva instalación eléctrica del archivo y "habrá que hacer una nueva instalación contra incendios en ese espacio". "Cada cosa en su momento", ha subrayado.

Planes en vigor

Por su parte, el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, ha apuntado que "todas las obras de rehabilitación que se están llevando a cabo en la Catedral de Santiago cuentan con sus preceptivos planes de seguridad y salud" y con "un coordinador" del área, que busca "prever cualquier tipo de problemática que pueda surgir.

Del mismo modo, la Catedral compostelana cuenta también con un plan propio de protección de elementos patrimoniales, que otros recintos, como las catedrales de Lugo o Mondoñedo "están actualizando"; que se suma al Plan Nacional de prevención de emergencias en el patrimonio cultural.

"El suceso de Notre Dame nos hace reflexionar, pero no debemos pensar que estamos desprotegidos en ningún caso", ha dicho el conselleiro, que, aunque ha reconocido que "siempre puede haber problemas", ha garantizado que se están "cumpliendo protocolos" en las intervenciones.

Román Rodríguez también se ha referido a la convocatoria anunciada este martes del Consejo Nacional de Patrimonio, en el que los responsables autonómicos y el Gobierno central "evaluarán la situación" de estos planes de protección y analizarán "si es necesario adoptar alguna medida en esta materia".