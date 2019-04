Andrés Conde, director de Save the Children: "Tener dos hijos en España es asumir riesgo de pobreza"

En España, las razones para no tener más hijos son socioeconómicas porque, "con salarios medios de entre 900 y 1.300 euros, tener dos hijos es asumir riesgo de pobreza", asevera a Efe el director general de Save The Children, Andrés Conde. Y es que el coste de tener un hijo en España en términos de salud, alimentación, vivienda y educación, que no cubre el sistema público, es de 400 euros mensuales hasta los 3 años y de unos 700 euros cuando llegan a la adolescencia. En España, la tasa de fecundidad es de 1,3 hijos por mujer y el número de menores no llega a los 8,5 millones. De ellos, 1,3 millones están en riesgo de pobreza severa, una situación que supone que una familia de cuatro miembros tenga unos ingresos mensuales de 700 euros o menos. Para paliar esta sitación, la ONG pide elevar la prestación por hijo a cargo hasta los 100 euros mensuales.