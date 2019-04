A 'Star Wars' ya no le funciona ni el tráiler

A"Star Wars" está atravesando uno de sus peores momentos. La popularidad de la saga ubicada en "una galaxia muy, muy lejana" está por los suelos por culpa de la última trilogía cinematográfica, cuya conclusión llegará a los cines el próximo diciembre. La falta de interés de la mayoría de los fans, siempre defensores de este título y fieles a los estrenos de cada nuevo filme, se ha hecho visible durante la "Star Wars Celebration", que ha tenido lugar este fin de semana en Chicago. Este evento marco, que se celebra desde 1999, sirve para que la franquicia muestre a sus seguidores todas las novedades que están por llegar de la saga en diferentes plataformas: cine, televisión o videojuegos.

En esta edición, el plato fuerte era descubrir el título y las primeras imágenes del "Episodio IX", la película que pondrá punto y final a la tercera trilogía que arrancó con el "Episodio VII: El despertar de la Fuerza" y que continuó con el desastroso y criticado "Episodio VIII: Los últimos Jedi".

Finalmente, la nueva cinta llevará el nombre de "The Rise of Skywalker" (o, lo que es lo mismo, "El ascenso de Skywalker"), un título que busca servir como conclusión a la historia de la saga de Anakin, Luke y Leia. No obstante, las primeras imágenes de la cinta han dejado al público tan frío como a Han Solo en el planeta Hoth. El tráiler no muestra ni una sola escena impactante que logre generar una mínima expectativa de cara al estreno del filme. La risa final del Emperador Palpatine, cuyo regreso ya ha sido confirmado por el propio J. J. Abrams, es lo único enigmático que hay en este avance. La saga se hundió en la gran pantalla tras el desastre del "Episodio VIII" y solo un milagro puede resucitarla. Si hay algo que siempre ha caracterizado a "Star Wars" ha sido el ser capaz de generar una gran emoción con cada nuevo proyecto que preparaba. Algo que ahora no ha conseguido con su último trailer. Es evidente que la nueva trilogía debe terminar de una vez.

Más éxito ha cosechado en el campo de los videojuegos. En el evento se presentó "Jedi: Fallen Order", el nuevo videojuego de "Star Wars" que se ubicará en el tiempo después lo ocurrido en el "Episodio III: La venganza de los Sith". El protagonista de esta historia es un padawan que ha sobrevivido a la purga jedi y debe avanzar en el camino de la Fuerza mientras se enfrenta a las fuerzas imperiales. Lo más interesante de este juego es que se trata de una aventura que no tendrá modo multijugador online, ni micropagos para poder mejorar al personaje, dos características que habían generado una gran controversia en los últimos títulos de "Star Wars".

Como colofón, se han mostrado las primeras imágenes de "The Mandalorian", la serie protagonizada por un solitario cazarrecompensas encarnado por Pedro Pascal y de la que aún no se conoce la fecha de estreno y el argumento oficial.